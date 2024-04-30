به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور محمدی فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حادثه منجر به فوت در یک واحد مرغداری در این شهرستان، تیمی از مأموران به سرعت در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از حضور مأموران در محل و در تحقیقات ابتدایی مشخص شد یک نفر حین برق‌کاری و انجام امورات تأسیساتی در مرغداری در حال ساخت بوده که بر اثر برق گرفتگی از چهارپایه سقوط و فوت می‌کند.

فرمانده انتظامی گیلانغرب در پایان از تشکیل پرونده‌ای در این خصوص و انتقال جسد فرد متوفی به پزشکی قانونی برای تعیین علت دقیق فوت وی خبر داد.