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۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۵۳

فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب:

برق‌گرفتگی عامل از دست دادن جان کارگر مرغداری در گیلانغرب شد

برق‌گرفتگی عامل از دست دادن جان کارگر مرغداری در گیلانغرب شد

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب گفت: برق‌گرفتگی عامل از دست دادن جان کارگر مرغداری در گیلانغرب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور محمدی فرمانده انتظامی شهرستان گیلانغرب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پس از اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حادثه منجر به فوت در یک واحد مرغداری در این شهرستان، تیمی از مأموران به سرعت در محل حاضر شدند.

وی افزود: پس از حضور مأموران در محل و در تحقیقات ابتدایی مشخص شد یک نفر حین برق‌کاری و انجام امورات تأسیساتی در مرغداری در حال ساخت بوده که بر اثر برق گرفتگی از چهارپایه سقوط و فوت می‌کند.

فرمانده انتظامی گیلانغرب در پایان از تشکیل پرونده‌ای در این خصوص و انتقال جسد فرد متوفی به پزشکی قانونی برای تعیین علت دقیق فوت وی خبر داد.

کد مطلب 6093467

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