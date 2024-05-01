ادعای کره جنوبی درباره ارتباط کره شمالی و جنبش حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرویس اطلاعاتی کره جنوبی در گزارش سالانه خود درباره «تروریسم جهانی» مدعی شد که تردیدهایی درباره ارتباط بین کره شمالی و جنبش حماس فلسطین در زمینه‌هایی از جمله آموزش نظامی و تبادل تاکتیک وجود دارد.

این ادعا در حالی مطرح می شود که سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی مدعی شد که علیرغم انکار مکرر پیونگ یانگ از چنین معاملاتی، جنبش حماس از سلاح های کره شمالی در جنگ خود علیه اسرائیل استفاده کرده است.

ادعاهای بدون سند و مدرک کره جنوبی در حالی مطرح می شود که مردم این کشور در چند وقت اخیر با برگزاری تظاهرات و تجمع، حمایت خود را از مردم مظلوم غزه اعلام و با دانشجویان حامی فلسطین در آمریکا نیز ابراز همبستگی کرده اند.

سرویس اطلاعات ملی کره جنوبی در گزارش خود همچنین درباره احتمال انجام حملات تروریستی توسط کره شمالی با استفاده از پهپادها و گلایدرهای خودکار هشدار داد و اعلام کرد: امکان نفوذ و تحرک همزمان کره شمالی با استفاده از پهپادها و گلایدرهای خودکار را نمی توان رد کرد، زیرا کره شمالی اخیرا آزمایش های تسلیحات و تهدیدات کلامی خود را در بحبوحه اتهامات مربوط به انتقال غیرقانونی تسلیحات تشدید کرده است.

در اواخر ماه مارس، «یون سوک یول» رئیس‌جمهور کره جنوبی به کره شمالی هشدار داد که در شرایط تنش‌ها پس از آزمایش‌های موشکی پیونگ‌یانگ، «بهای بزرگ‌تری» را در صورت «اقدام تحریک‌آمیز و بی‌ملاحظه» پرداخت خواهد کرد.

کره شمالی نیز همواره درباره همکاری نظامی کره جنوبی و آمریکا و برگزاری رزمایش‌های مشترک دریایی بین دو کشور به سئول هشدار داده و آن را اقدامی تحریک‌آمیز توصیف کرده است.