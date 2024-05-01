جهش ۲۵۳ درصدی تناژ ترانزیت ورودی به پایانه مرزی پرویزخان کرمانشاه

سید شهرام کهریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:: در فروردین ماه سال‌جاری ۳۴۶ هزار تن کالای ترانزیتی از پایانه مرزی پرویزخان وارد کشور شده است، که نسبت به مدت مشابه سال گذشته جهش چشمگیری ۲۵۳ درصد دارد.

وی درباره تردد ناوگان در پایانه مرزی پرویزخان گفت: طی ۱ ماهه فروردین ماه سال‌جاری ۱۲ هزار خودرو ناوگان حمل و نقل کالا جهت بارگیری کالای ترانزیتی وارد این پایانه مرزی شده است که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۲۵۵ درصدی دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه عنوان کرد: در فروردین ماه سال‌جاری بارگیری کالای ترانزیتی از پایانه مرزی پرویزخان به سمت اقصی نقاط کشور ۱۸۷ هزار تن بوده است که نسبت به سال قبل ۳۹۴ درصد افزایش داشته و ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بارگیری شده ۷ هزار و ۲۳۰ دستگاه با افزایش ۳۷۳ درصدی است.

وی افزود: از ابتدای سال‌جاری تاکنون جلسات متعددی در خصوص تسهیل تجارت و روان‌سازی تردد مسافر در پایانه‌های مرزی استان کرمانشاه انجام شده‌است گفت: در این جلسات از زاویه های مختلف بحث ها ترانزیت کالا و تسریع در تردد مسافران مطرح شد و نگاه‌های نرم افزاری و در بُعد سخت افزار زیرساخت ها و امکانات تجهیزاتی که باید مهیا گردد، در انجام کارها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت است.

کهریزی در پایان از پایانه مرزی پرویزخان به عنوان یکی از مرزهای مهم کشور در زمینه توسعه صادرات نام برد و تصری: کرد این مرز در توسعه روابط ایران و عراق نقش فراوانی داشته و بخش عمده‌ای از صادرات ایران به عراق از طریق این مرز انجام می‌شود.