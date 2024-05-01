به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از اول اردیبهشت ماه سال جاری سرویس ارسال فوری فروشگاه اینترنتی تکنولایف در شهر تبریز راه‌اندازی شد. هموطنان عزیز تبریزی اکنون می‌توانند سفارش‌های خود از تکنولایف را در سریع‌ترین زمان، در کمتر از ۲۴ ساعت، در هر نقطه‌ای از شهر تبریز دریافت کنند.

تکنولایف فعالیت خود را از سال ۱۳۸۹ آغاز کرد و با کسب مجوزهای مهمی از جمله نماد اعتماد الکترونیکی با نشان پنج ستاره و عضویت در انجمن‌های صنفی و علمی به یکی از برترین‌های حوزه دیجیتال تبدیل شد. تکنولایف به‌عنوان بزرگ‌ترین مرجع فروش کالای دیجیتال در ایران شناخته می‌شود و تاکنون توانسته با مارکت پلیس خدمات بی‌نظیری را به مشتریان و فروشندگانش ارائه دهد. از جمله خدمات قابل‌توجه تکنولایف می‌توانیم به ارسال کالا در سریع‌ترین زمان با بهترین قیمت تایین‌شده در بازار کالای دیجیتال اشاره کنیم. اکنون سرویس ارسال سریع تکنولایف در شهر تبریز نیز راه‌اندازی شده است. این سرویس تا قبل از تاریخ ذکرشده محدود به شهر تهران و کرج بود و حالا به یکی از اقدامات مهم تکنولایف جهت گسترش در سایر شهرهای ایران تبدیل شده است.

به دلیل حجم بالای سفارش‌ها از سمت هم‌وطنان تبریزی، تکنولایف سرویس ارسال فوری در تبریز را به‌منظور تجربه خرید هرچه بهتر شما عزیزان فراهم کرده است.

شما می‌توانید حین ثبت سفارش بازه زمانی تحویل سفارش را انتخاب نمائید تا کالا مطابق با زمان انتخابی توسط پیک ویژه تکنولایف به شما تحویل گردد. درصورت ثبت سفارش تا قبل از ساعت ۱۵ سفارش شما از ساعت ۱۴ تا ۲۰، روز بعد به شما تحویل خواهد شد.

لازم به ذکر است این امکان در گام اول در دسته بندی کالاهای لوازم خانگی سایز بزرگ فعال نیست و تکنولایف در صدد است تا هرچه سریع‌تر امکان ارسال فوری کالاهای لوازم خانگی سنگین را فراهم نماید.

امیدواریم بتوانیم در روزهای آتی این خدمت مهم را به تمام نقاط ایران عزیز ارائه کنیم.

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