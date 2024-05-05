وضعیت کاروان ایران برای پارالمپیک/ ۳۸ سهمیه و مسافران منتظر!

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان ورزش ایران برای بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس زمانی شکل گرفت که تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران ازحضور در مسابقات ۲۰۲۲ قهرمانی جهان (اسلوونی) و صعود به فینال آن رقابت‌ها، اولین سهمیه ورزش جانبازان وتوان یابان ایران برای این بازی‌ها را کسب کرد.

گلبال هم آخرین رشته‌ای بود که وارد این کاروان شد. البته سهمیه تیم ملی گلبال ایران آبان سال گذشته با قهرمانی در مسابقات آسیا پاسفیک به دست آمد اما همین چند روز پیش بود که مسئولان کمیته ملی پارالمپیک بر اساس بررسی‌های انجام شده در راستای سیاست کیفی گرایی خود، با اعزام این تیم به پاریس موافقت کردند.

بدین ترتیب گلبال به عنوان دومین رشته تیمی وارد کاروان ورزش ایران شد در حالیکه پیش از آن ورزش جانبازان و توان یابان ایران در سایر رشته‌ها صاحب سهمیه‌های انفرادی شده بودند.

ترکیب کاروان ایران برای المپیک پاریس تا به امروز: ۳۸ سهمیه شامل ۲۵ سهمیه مردان و ۱۳ سهمیه بانوان در ۸ رشته

۳۸ سهمیه در ۸ رشته

در مجموع تا به امروز ۳۸ سهمیه بازی‌های پارالمپیک پاریس از آنِ ورزش جانبازان وتوان یابان ایران شده است. این سهمیه‌ها در ۸ رشته پارادوومیدانی، پاراتیراندازی، پاراتیروکمان، پاراشنا و پاراتکواندو (انفرادی) و والیبال نشسته و گلبال (تیمی) به دست آمده است.

از مجموع این سهمیه‌ها، ۲۵ سهمیه در بخش مردان و ۱۳ سهمیه در بخش بانوان است.

وضعیت کاروان ایران برای حضور در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس به این شرح است:

پارادوومیدانی

* تعداد سهمیه‌های کسب شده: ۱۶ سهمیه (۳ سهمیه دربخش بانوان و ۱۳ سهمیه در بخش مردان)

* رویداد توزیع سهمیه: مسابقات ۲۰۲۲ قهرمانی جهان - فرانسه

* ورزشکاران موفق در کسب سهمیه: مهدی اولاد (۲ سهمیه پرتاب وزنه و دیسک)، علی پیروج (نیزه)، سجاد نیک پرست (نیزه)، سعید افروز (نیزه)، علیرضا مختاری (وزنه)، رشید مسجدی (وزنه)، الناز دارابیان (دیسک)، الهام صالحی (وزنه)، هاشمیه متقیان _نیزه)، امان اله پاپی (نیزه)، امیر خسروانی (پرش طول)، علی اصغر جوانمردی (وزنه) یاسین خسروانی (وزنه) هادی کائیدی (وزنه) سجاد محمدیان (وزنه) و صادق بیت سیاح (نیزه)

پاراتیراندازی

* تعداد سهمیه‌های کسب شده: ۶ سهمیه (۵ سهمیه در بخش بانوان و یک سهمیه در بخش مردان)

* رویداد توزیع سهمیه: مسابقات جهانی ۲۰۲۲ امارات و بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ هانگژو

* ورزشکاران موفق در کسب سهمیه: نسرین شاهی P۲، زهرا غلامزاده R۹ و سید محمد رضا میرشفیعی P۴ (امارات) همراه با فائزه احمدی P۴، ساره جوانمردی P۲، رقیه شجاعی R۲ (هانگژو)

پاراتیروکمان

* تعداد سهمیه‌های کسب شده: ۷ سهمیه (۳ سهمیه در بخش بانوان و ۴ سهمیه در بخش مردان)

* رویداد توزیع سهمیه: مسابقات جهانی ۲۰۲۲ امارات و تورنمنت انتخابی جهان

* ورزشکاران موفق در کسب سهمیه: هادی نوری، علی سینا منشازاده، فرزانه عسگری و مریم یاورپور (کامپوند) محمد رضا عرب عامری و سمیه رحیمی (ریکرو) - (امارات)، غلامرضا رحیمی (ریکرو) - (تورنمنت جهانی)

پاراتکواندو

* تعداد سهمیه‌های کسب شده: ۵ سهمیه (۲ سهمیه در بخش بانوان و ۳ سهمیه در بخش مردان)

* رویداد توزیع سهمیه: رنکینگ جهانی و انتخابی منطقه آسیا

* ورزشکاران موفق در کسب سهمیه: سعید صادقیان پور (۶۳- کیلو)، علیرضا بخت (۸۰- کیلو)، حامد حق شناس (۸۰+ کیلو)، مریم عبداله پور (۴۷- کیلو) - (رنکینگ)، آیلار جامی (۵۲ کیلو) - (انتخابی منطقه آسیا)

پاراشنا

* تعداد سهمیه‌های کسب شده: ۲ سهمیه (هر دو سهمیه در بخش مردان)

* رویداد توزیع سهمیه: رنکینگ جهانی

* ورزشکاران موفق در کسب سهمیه: شاهین ایزدیار و سینا ضیغمی نژاد

والیبال نشسته

* تعداد سهمیه‌های کسب شده: یک سهمیه تیمی

* رویداد توزیع سهمیه: مسابقات ۲۰۲۲ قهرمانی جهانی بوسنی

* ورزشکاران موفق در کسب سهمیه: تیم ملی مردان

گلبال

* تعداد سهمیه‌های کسب شده: یک سهمیه تیمی

* رویداد توزیع سهمیه: مسابقات ۲۰۲۳ قهرمانی اسیا پاسفیک - هانگژو

* ورزشکاران موفق در کسب سهمیه: تیم ملی مردان

به جز پاروزنه برداری و پاراتنیس روی میز، سهمیه پارالمپیک در سایر رشته‌ها به کشور اختصاص پیدا می کنه نه ورزشکار

مسافران منتظر در کاروان پارالمپیک

به گزارش خبرنگار مهر، بر خلاف المپیک و شیوه توزیع سهمیه برای این بازی‌ها، سهمیه‌های توزیعی برای بازی‌های پارالمپیک به کشور اختصاص پیدا می‌کند نه ورزشکار؛ در واقع تنها در دو رشته پاراوزنه برداری و پاراتنیس روی میز است که ورزشکار صاحب سهمیه می‌شود. در سایر رشته ها سهمیه از طریق ورزشکار برای کشور ثبت می‌شود. همین مسئله وضعیت ورزشکاران صاحب سهمیه را برای اعزام مبهم کرده است.

در رشته‌های والیبال نشسته و گلبال که ترکیب تیم اعزامی باید از طریق سرمربی و براساس فهرست اولیه اعلام شده، مشخص شود. در سایر رشته‌ها هم ارزیابی مسئولان بر مبنای رکوردگیری‌ها یا عملکرد در مسابقات مختلف، مبنای تعیین ورزشکار اعزامی قرار می‌گیرد. چه بسا ورزشکاری با وجود کسب سهمیه نتواند مجوز اعزام بگیرد و ورزشکاری که اصلاً در کسب سهمیه نقشی نداشته، جایگزین او در ترکیب کاروان ایران شود.

سهمیه‌های جدید پشت درِ کاروان پارالمپیک

هفدهمین دوره بازی‌های پارالمپیک ۸ تا ۱۷ شهریور در پاریس برگزار می‌شود. در فاصله چهار ماهه تا این بازی‌ها، ورزش جانبازان و توان یابان ایران فرصت دارد تا در رشته‌هایی مانند پاراوزنه برداری صاحب سهمیه‌های جدید شود. در پارادوومیدانی هم احتمال کسب سهمیه دوباره وجود دارد. در پاراکانو و پاراجودو هم سهمیه‌هایی حاصل شده که هنوز اعلام رسمی نشده است اما می‌توان روی آنها برای اضافه شدن به ترکیب کاروان ایران حساب کرد.

در این میان بسکتبال با ویلچر مردان و والیبال نشسته بانوان هم رشته‌هایی بودند که امید به کسب سهمیه تیمی در مورد آنها وجود داشت اما تیم‌های اعزامی ایران به میادین انتخابی نتوانستند از فرصت مهیا شده، استفاده لازم برای پارالمپیکی شدن را ببرند.