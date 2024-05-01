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۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۵۴

فرمانده انتظامی استان کرمان خبرداد؛

کشف ۳۰ میلیارد لوازم خانگی قاچاق در کرمان

کشف ۳۰ میلیارد لوازم خانگی قاچاق در کرمان

کرمان_فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف انواع لوازم خانگی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال از یک انبار در عملیات ماموران پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر فرشید، ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان در پی دریافت خبری مبنی بر نگهداری انواع لوازم خانگی خارجی در یک انبار در شهر کرمان، بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران ضمن هماهنگی قضائی و با همراهی کارشناسان اداره صمت استان در بازدید از این انبار بیش از ۴۰ دستگاه انواع لوازم خانگی خارجی شامل یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین ظرفشویی، ماشین لباسشویی و دیگر لوازم منزل را کشف و آنان را تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان دادند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش این اقلام را بیش از ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص یک متهم دستگیر و به تعزیرات حکومتی معرفی شد که در این رابطه با توجه به ضرر و زیان عرضه کالای قاچاق به جای تولیدات داخلی، از همگان می‌خواهیم نگهداری و فروش هرگونه اقلام قاچاق و غیر مجاز را به شماره ۰۹۶۳۰۰ سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی گزارش کنند.

کد مطلب 6094278

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