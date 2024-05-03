دستگیری باند قاچاقچیان احشام در دهلران

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال سلمانی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماٌموران انتظامی شهرستان دهلران بر اساس اقدامات پلیسی از ورود یک دستگاه کامیون حامل احشام قاچاق وفاقد هرگونه مجوز تردد از یکی از شهرستان‌های همجوار به حوزه شهرستان دهلران مطلع و پیگیری موضوع را دردستورکار خود قرارگرفت.

وی افزود: در این راستا ماموران پلیس آگاهی شهرستان دهلران کامیون مورد نظر را در محور اصلی این شهرستان توقیف و در بازرسی از آن ۱۰۰ راس گوسفند فاقد مجوز حمل را کشف و در این رابطه ۳ متهم که قصد تحویل این دام‌ها به خارج از استان داشتند را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به اینکه ارزش این تعداد دام قاچاق برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شد، تصریح کرد: متهمان با توجه به اینکه دارای سابقه قاچاق احشام در سوابق خود داشتند جهت سیر مراحل تحویل مرجع قضایی معرفی شدند.

سردار سلمانی به تشدید فعالیت‌های پلیس در امر مبارزه با قاچاق دام اشاره کرد و گفت: پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور زمینه ساز جرایم دیگری در سطح جامعه می‌شود و مقابله با آن یکی از اولویت‌های کاری پلیس به شمار می‌رود.