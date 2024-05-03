سازش در ۲۲ هزار پرونده قضایی هرمزگان طی سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان هرمزگان، از نمایشگاه دستاوردهای قضائی این استان که در محل دادگستری هرمزگان برپا شده بود، بازدید کرد.

در این نمایشگاه که دارای ۱۸ غرفه بود، دستاوردهای قضائی استان هرمزگان در بخش‌های ادارات کل «پزشکی قانونی»، «زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی»، «بازرسی»، «ثبت اسناد و املاک» و «سازمان قضائی نیروهای مسلح»، معاونت‌های «مالی پشتیبانی»، «منابع انسانی و امور فرهنگی»، «اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم» و «آمار و فناوری اطلاعات»، «تعزیرات حکومتی»، «بنادر، گمرکات و اموال تملیکی»، «مقابله با قاچاق سوخت»، «حقوق عامه، حفظ حقوق بیت‌المال، ساماندهی پارکینگ‌ها و اقتصاد مقاومتی»، «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه»، «مرکز حل اختلاف»، «دیوان عدالت اداری» و «حفاظت اطلاعات» و «روابط عمومی و ارتباطات»، به نمایش در آمد.

در جریان این نمایشگاه اعلام شد که از مجموع ۵۰ هزار فقره پرونده قابل سازش استان هرمزگان در سال گذشته، ۲۲ هزار مورد منتهی به صلح و سازش شده است.

همچنین در بخش مربوط به دستاوردهای اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان اعلام شد که بیش از ۹۰ درصد اراضی موقوفه، کل اراضی حریم دریا و بیش از ۹۰ درصد جزایر استان هرمزگان حدنگاری شده است.

در غرفه مربوط به دستاوردهای اداره کل زندان‌های استان هرمزگان نیز ضمن نمایش آثار تولیدشده توسط زندانیان این استان، اعلام شد که ۳۰ درصد ملاقات‌های زندانیان در استان هرمزگان به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

همچنین در بخش مربوط به فناوری اطلاعات این نمایشگاه، گزارشی از روند اجرای طرح جهادی خدمات الکترونیک قضائی در مناطق محروم استان هرمزگان به رئیس قوه قضائیه ارائه شد. در بخش دیگری از این نمایشگاه، عملکرد دادگستری استان هرمزگان در زمینه مبارزه با قاچاق در حوزه‌های کارت سوخت، مصرف‌کنندگان جز، مصرف‌کنندگان عمده و جایگاه‌های عرضه سوخت ارائه شد.