به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ربانی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه محلات با اشاره به توجه ویژه رهبری به اهمیت حوزه معاونت پرورشی در آموزش و پرورش، اظهار کرد: اگرچه آموزش از جایگاه مهمی برخوردار است اما حوزه پرورشی اهمیت بسیار بیشتری دارد. معاونت پرورشی باید مانع رواج آسیبهای اجتماعی در دانشآموزان و فضای آموزشی شود.
وی با تاکید بر بیان نقاط مثبت و پیشرفتهای کشور توسط دانشآموزان، ادامه داد: معلمان باید مسائل بنیادی کشور را برای دانشآموزان تبیین کرده و با ذکر پیشرفتها، نقاط مثبت و چشماندازهای شوقانگیز کشور، آنان را به آینده کشور امیدوار کرد و چنانچه این مهم تحقق یابد، تبلیغات دشمن علیه کشور خنثی خواهد شد.
امام جمعه محلات با اشاره به اهمیت پرورش هویت دانشآموز در کلام رهبری، افزود: باید علاوه بر علمآموزی، اعتماد به نفس و هویت دانشآموزان نیز تقویت شود چرا که این اقدام موجب ایجاد انگیزه در دانشآموزان خواهد شد و معلمان باید به این مسائل نگاه ویژهای داشته باشند.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه غزه را مساله اول جهان دانستند، تصریح کرد: تمام تلاشهای صهیونیستها، آمریکاییها و پشتیبان آنها این است که مساله غزه را از دستور کار افکار عمومی در دنیا خارج کنند اما این تلاش بی نتیجه ماند و باید تلاش استکبار جهانی برای فراموشی این موضوع خنثی شود.
حجت الاسلام ربانی گفت: برخورد دولتهای غربی با دانشجویان معترض نشانه این است که استکبار جهانی با صهیونیستها در جنایت علیه مردم غزه همدست است.
وی با اشاره به حوادث سال ۱۴۰۱ کشور، اظهار کرد: جبهه استکبار با هجمه شدید رسانهای و فریب جوانان ما، آنها را به خیابان کشانده و دست به اغتشاش، تخریب، کشتن و کشتهسازی زده و جوانان، بسیجیان و پلیس ما را به شهادت رساندند اما اگر برخوردی با اغتشاشگران انجام میشد، جنجال رسانهای به راه میانداختند.
امام جمعه محلات با اشاره به اعتراضات دانشجویان در سراسر جهان به اقدامات دولتهای استکباری در غزه، ادامه داد: در این جریانات، دانشجویان مخالفت زبانی کرده و دست به هیچ تخریبی نزدند و تنها اسرائیل را به خاطر جنایاتش محکوم کرده و دولت آمریکا را زیر سوال بردهاند اما این برخوردها نشان میدهد که امریکاییها همدست اسرائیل در این جنایت هستند.
وی افزود: عادی سازان روابط مزدوران آمریکا در منطقه که تحت تأثیر فشارهای بسیار انجام میشود، دردی از رژیم صهیونیستی دوا نکرده و کمکی به اسرائیل برای خروج از این منجلابی که در آن گرفتار شده است، نمیکند.
امام جمعه محلات گفت: برخی همچنان به دنبال مذاکره با آمریکا هستند درحالیکه مذاکره با آمریکا، هیچ مشکلی از کشورها را برطرف نکرده است.
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