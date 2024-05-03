به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدعلی آل‌هاشم در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز اظهار کرد: خیزش دانشجویان آمریکا و اروپا را شاهد هستیم که به عبارتی شورش عقلانیت و انسانیت بر علیه شرارت است.

وی افزود: امروز عقلانیت به دانشگاه‌های اروپا و آمریکا رفته است به طوری که بیش از هزاران استاد و دانشجو دستگیر شده‌اند.

امام جمعه تبریز گفت: نفرت عمومی از رژیم صهیونیستی و حامیان آن در حال گسترش است و این تظاهرات را باید نشانه این دانست که مقابله با ظلم یک امر فطری است.

وی اذعات داشت: همه این تحولات نشانگر فروریزی صهیونیست که از بام جهان فرو ریخته است، می‌باشد.

خطیب نماز جمعه تبریز تاکید کرد: اجتماعات ضد لیبرال دموکراسی به مرز بحران نزدیک و نظم جهانی لیبرالیسم به بحران رسیده آمریکا تفاوت پیدا کرده‌اند به طوری که جوانان آمریکا طرفدار فاسطین ودولتمردان خامی صهیونیست است و این تفاوت‌ها به مرور در همه موارد در این کشور خود را نشان خواهد داد.

وی افزود: امروز صحنه بین المللی شفاف و روشن است و امروز تنها ایران در برابر صهیونیست‌ها نایستاده و بلکه همه صف کشیدند.

امام جمعه تبریز اظهار کرد: دشمن از طریق رسانه‌های خود به دنبال بازسازی اغتشاش و آشوب در کشور است. هر روز یک خبر جعلی و انحرافی منتشر می‌کنند تا دستگاه افکار عمومی را مختل کنند. دشمن به دنبال بازتولید نفرت در جامعه است نسخه تمام این هجمه‌ها، حفظ وحدت و انسجام ملی است نباید با ایجاد دوقطبی‌های کاذب دشمن را به طمع بیندازیم. همه وظیفه داریم موضوعات فرعی را تبدیل به اصل نکنیم دستگاه‌های دولتی و اجرایی باید چرخه خدمات رسانی را افزایش دهند باید خدمت به مردم اصل قرار گیرد.

وی متذکر شد: نباید با ایجاد دو قطبی دشمن را دچار طمع کنیم؛ موضوعات فرعی را اصل نکنیم و البته خدمت به مردم باید در اصل مسئولان باشد.

حضور مردم را هرچه سریع‌تر بررسی کند و بهترین راه‌ها و سازوکارها برای مشارکت مردم در تحقق جهش تولید را برگزیده و عملی سازد.

وی به انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: در تبریز و شبستر و میانه انتخابات برگزار خواهند شد که اولاً مردم برای مشارکت قوی و به تبع آن مجلس قوی دقت کنند.

آل‌هاشم متذکر شد: همه اقشار و گروه‌ها باید در شرکت در انتخابات و مردم را جهت حضور ترغیب کنند.

وی از کاندیداهای راه یافته به دور دوم درخواست داریم اخلاق را رعایت کنند زیرا تخریب زیبنده ما نیست و خودتان را معرفی کنید و دیگری را تخریب نکنید.

خطیب نماز جمعه تبریز خاطرنشان کرد: امروز جامعه آموزش و پرورش و دانش آموزان در عرصه‌های گوناگون افتخار برای کشور هستند.

وی با اشاره به بازدید امروز خود از مدرسه طالقانی که آزمون قرآن در آن برگزار می‌شد، گفت: این مدرسه امروز مملو از دانش‌آموزان بود که برای آزمون حفظ قرآن آمده بودند.

وی در اعلام مناسبت‌های هفته به شهادت امام جعفر صادق (ع) اشاره کرد و گفت: فردا دسته‌جات حسینی در بازار و خیابان‌ها عزاداری خواهند کرد.

امام جمعه تبریز اذعان داشت: امام جعفر صادق (ع) دلیل اصلی احیای مذهب شیعه است و او به راستی همانند اسمش به عنوان نهر جاری پرفایده عمل کرد.

وی به ۱۸ اردیبهشت روز هلال احمر اشاره کرد و گفت: تأمین برای احترام انسان‌ها، کوشش برای صلح و پایداری میان ملت‌ها، حمایت از ملت‌ها و سلامت آنها، حضور در بحران‌ها از جمله ویژگی‌های هلال احمر است که برای این خدمات مرز نمی‌شناسند.

آل‌هاشم متذکر شد: هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در زلزله ترکیه افتخارآفرینی کردند که هیچگاه فراموش نمی‌شود.

امام جمعه تبریز با اشاره بر اهمیت اسناد ملی گفت: تاریخ گواه این است که هرگونه تلاش برای از بین بردن اسناد و هویت ایران شده است ولی همه تلاش شده است تا این اسناد و منابع گرانقدر حفظ شود.