نامگذاری روزی به نام یک شهر برای اولین بار در شیراز انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نماز جمعه ابتدا به ابعاد جنگ ترکیبی دشمن علیه ما پرداخت و با بیان اینکه جنگ نظامی از سال ۵۹ به ما تحمیل شده بیان کرد: در این خصوص رهبر انقلاب تاکید کردند که هر روز مستمر باید در عرصه نظامی نوآوری داشته باشیم در غیر این صورت شکست خواهیم خورد.

خطیب جمعه شیراز خاطرنشان کرد: در جنگ اقتصادی و فرهنگی نیز باید به نقطه‌ای چون نقطه نظامی برسیم که بتوانیم هر حمله دشمن را با پاسخی قاطع جواب بدهیم که در وعده صادق این را ثابت کردیم.

آیت الله دژکام با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب مساله سبک زندگی اسلامی یا عاقلانه در مقابل سبک زندگی غیراسلامی و جاهلانه است گفت: برای تقویت سبک زندگی اسلامی و رواج بیشتر آن نیاز داریم که سبک زندگی غربی را خوب بشناسیم.

طبق دستور عقل هم شراب و قمار ضرر دارد

وی با اشاره به آیه ۲۱۹ سوره مبارک بقره «ای پیامبر! در رابطه با شراب و قمار از تو سوال می‌کنند به آنها بگو که شراب و قمار ضرر زیادی دارد» تاکید کرد: شرب خمر و قمار بازی ضرر دارد و عاقل به دنبال ضرر نمی‌رود و زندگی اسلامی عاقلانه است اما سبک زندگی غربی عقل را کنار گذاشته و دنبال صرفه مقطعی است.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه در این چند روز اخیر خبری مطرح شد که جوانی از بین می‌رود خاطرنشان کرد: ما انسان هستیم و عاطفه داریم و از مرگ یک انسان ناراحت می‌شویم بنابراین برای اینکه خداوند از این مرگ‎‌ها جلوگیری کند می‌فرماید که از این کار دست بکشید.

حد و حدود اسلامی در تمام مراتب جامعه رعایت شود

وی با بیان اینکه اکنون داد مردم برای گرانی و درمان بالا است و خیلی از این موارد به بخش درمان تحمیل می‌شود تاکید کرد: در منابع و کتب مختلف به مضرات شراب اشاره شده و حتی یکی از دانشمندان گفته که اگر نصف شراب‎فروشی‌ها تعطیل شود، نصف بیمارستان‌ها تعطیل خواهند شد.

وی با تاکید بر اجرای عدالت در حدود الهی و با بیان اینکه حتی اگر علم هم داشته باشیم و عقل وجود نداشته باشد، جان در عذاب است گفت: مبلغان مذهبی است باید در این زمینه سخن قرآن و خدا را به گوش مردم برسانند و مدیران کشور در رده‌های مختلف باید قانون را اجرا کنند و در شهر نیز باید به قانون عمل شود و مجموعه‌های اجرایی کشور هرچیزی که قاضی محترم از روی علم و عدالت تشخیص داد را بپذیرند.

مطالبه‌گران آداب مطالبه‌گری را به جای بیاورند

امام جمعه شیراز با بیان اینکه رسمی به اسم مطالبه گری در برخی ایجاد شده که بدون حتی ذره‌ای تشکر از اقدامات صورت گرفته تنها به مطالبه می‌پردازند گفت: مطالبه گری خوب و لازم است اما باید کارهای مثبت انجام شده هم ذکر شود تا مایه دلگرمی خدمتگزار شود زیرا انسان ناسپاس مورد غضب خداوند قرار می‌گیرد.

روز شیراز یک نوآوری بود که مورد استفاده تمام شهرها قرار گرفت

آیت الله دژکام با اشاره به ۱۵ اردیبهشت، روز شیراز گفت: نامگذاری این تاریخ به نام شیراز نخستین بار در کشور اتفاق افتاد و بعد از شیراز شهرهای دیگر نیز روز خود را معین کردند که این یکی از نوآوری‌های شورای شهر شیراز در کنار دیگر نوآوری‌ها بوده است و مسلماً شیراز به عنوان وطن ما حق دارد و ما هم شهرمان را دوست داریم.

وی افزود: شیخ اجل سعدی در یکی از غزل‌های خود می‌گوید که «سعدیا حب وطن گرچه حدیثی است صحیح … نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم.»

امام جمعه شیراز ضمن تشکر از محرومیت زدایی شکل گرفته در محلات شیراز گفت: در عرصه خدمات شهری، محیط زیست و سلامت شهری تلاش‌های خوبی انجام شده که گزارش اقدامات صورت گرفته به مناسبت روز شیراز منتشر می‌شود.

وی افزود: متروی حرم مطهر نیز باید مورد توجه مسئولان باشد که تاکنون اقدامات خوبی شکل گرفته اما ما تا زمان رسیدن به نتیجه صبر خواهیم کرد تا عرض ادب مردم به ساحت مقدس حرمین، آسان شود.