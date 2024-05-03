مسئولان به وعده صادق اقتصادی خود عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صفری در خطبه های این هفته نماز جمعه بخش لاهرود اظهار کرد: دولتمردان باید مشکلات معیشتی را حل کنند تا ارزش پول ملی افزایش یافته و در سفره مردم ملموس باشد و قدرت خرید مردم زیاد شود.
وی با انتقاد از دولت، وزارت بهداشت و مجلس بابت عملی نشدن وعده های دروغ فرزندآوری که مهم ترین دغدغه مقام معظم رهبری است، خاطرنشان کرد: این مصوبه مورد انتظار مقام معظم رهبری در کشوربود اما زیر بار نرفتن بیمارستانهای خصوصی بابت زایمان رایگان طبیعی گله مند هستیم و مصرا می خواهیم تا دستور ویژه رئیس جمهوری بابت فرزند آوری محقق شود.
امام جمعه مشگین شرقی با ابراز تاسف از جامعه و نظام پزشکی بابت شرمساری که پزشکان متخصص شیراز در پارتی و مجلس گناه و شرب خمر و مسمومیت و فوت ناشی از شراب تقلبی گفت: اجرای طرح نور با تولید نیروی مقتدر و مظلوم انتظامی سبب خرسندی است و از بابت اجرای قدردان نیروهای نظامی هستیم و حمایت همه جانبه خود را از این طرح اعلام می کنیم.
صفری با تبریک هفته معلم اظهار کرد: هویت منابع انسانی در آموزش و پرورش توسط معلمان صورت میگیرد رفتار و گفتار، موضعگیری حتی اشاره معلمان در ساختن شخصیت و ایجاد هویت در دانشآموزان اثر دارد.
وی ادامه داد: باید معلمان ما به این نکات توجه داشته باشند که معلم باید هویت و شخصیت بسازد و تعلیم و تربیت همراه با معنویات و معرفت و تقوا باشد.
امام جمعه مشگین شرقی تصریح کرد: دولت آمریکا از زمان شروع تهاجم رژیم صهیونیستی به غزه علاوه بر حمایتهای نظامی و اطلاعاتی همه جانبه از ظرفیتهای سیاسی، مالی، رسانهای خود برای سرپوش نهادن بر جنایتهای رژیم صهیونیستی بهره برده است.
صفری بیان کرد: این حمایتها از رژیم صهیونیستی منجر به اعتراضات و تجمعات گسترده دانشجویی و اساتید دانشگاههای آمریکا شده است.
وی افزود: سرکوب خشونت آمیز جنبشهای دانشجویی در آمریکا و دیگر دولتهای غربی در امتداد سیاست حمایت علنی آنان از نسل کشی جنایتهای رژیم صهیونیستی قرار دارد و سبب تشویق رژیم صهیونیستی به ادامه جنگ افروزی نسل کشی و جنایت علیه بشریت میشود.
امام جمعه ممشگین شرقی گفت: بازداشت خودسرانه، اخراج و محرومیت از کار و تحصیل و امنیتی کردن فضای دانشگاهها در تضاد آشکار با تعهدات این کشورها در تضمین آزادی بیان و آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و منع بازداشت خودسرانه قرار دارد.
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