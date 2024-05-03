  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۴۸

سخنگوی مرکز اورژانس مازندران:

۲ نفر در ساری براثر مسمومیت با گاز جان باختند

۲ نفر در ساری براثر مسمومیت با گاز جان باختند

ساری - سخنگوی مرکز اورژانس مازندران از فوت دو نفر به دلیل مسمومیت براثر گازگرفتگی در ساری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زکریا اشکپور افزود: روز جمعه با اعلام خبر این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس مازندران و درخواست بالگرد توسط درمانگاه محمدآباد، بالگرد اورژانس به پرواز در آمد.

وی اظهار کرد: مورد خانم ۴۴ ساله‌ای بود که به دلیل مسمومیت با مونوکسید کربن دچار افت سطح هوشیاری شده بود و با انجام لوله گذاری در نای نیاز به انتقال سریع به مرکز درمانی داشت، که خوشبختانه با موفقیت به شهرستان ساری و بیمارستان امام خمینی (ره) منتقل شد.

اشکپور ادامه داد: در این حادثه متأسفانه دو آقای ۵۰ و ۱۸ ساله به مسمومیت با مونوکسید کربن جان باختند.

کد مطلب 6095904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها