مطرح کنندگان ایده مشروطیت ضد ولایت فقیه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی شامگاه جمعه در مراسم یادواره ۳۸۵ شهید کارگری استان قزوین که در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهر الوند برگزار شد با اشاره به نقش شهدا در صیانت از انقلاب اظهار کرد: برای شکل گیری و حفظ این انقلاب مردم بیش از ۲۰۰ هزار شهید تقدیم این کشور و اسلام کرده‌اند.

وی با اشاره به آیه «ثُمَّ جَعَلْنَاکُمْ خَلَائِفَ فِی الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ» عنوان کرد: همه ما در مرحله آزمایش از سوی خداوند هستیم و باید توانمندی‌های بالقوه خود را در مسیر دین به بالفعل تبدیل کنیم.

عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به اینکه شهدا با یک چشم خود نظاره گر ملائکه بودند ادامه داد: ملائکه اجازه نمی‌دهند سر معنوی شهدا به زمین برسد و آنها را با احترام به بهشت می‌برند.

وی با بیان اینکه چشم دیگر شهدا به جوانان این کشور است و نگاه می‌کنند که ما با این نظام اسلامی و امانت شهدا چه می‌کنیم، تاکید کرد: تاکنون نمره جوانان ما برای صیانت از انقلاب نمره خوبی بوده است.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: به مردم خوب و مؤمن هشدار می‌دهم که برخی‌ها خیز گرفته‌اند تا این نظام و یادگار شهدا را نابود کنند اما به یاری خدا نخواهند توانست و همچون گذشته تیر آنها به سنگ خواهد خورد.

وی با بیان اینکه دشمن در طول انقلاب فتنه‌ها به پا کرده و هر چند سال یک فتنه جدید ایجاد می‌کند، عنوان کرد: آخرین فتنه آنها اغتشاشات ۱۴۰۱ و یک حرکت کاملاً آمریکایی و صهیونیستی بود وکه انکاری نیز نداشتند و اعلام می‌کردند که برای براندازی آمده‌اند اما هیچ غلطی نکردند.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه امروز دشمن در تلاش است تا از طریق فضای مجازی به کشور آسیب بزند، تصریح کرد: تا وقتی شارژ و کنترل این فضا به دست بیگانگان است مطمئناً برای براندازی آمده‌اند.

وی تاکید کرد: برخی‌ها تلاش می‌کنند تا القا کنند که انقلاب و روحانیون با فضای مجازی مخالف هستند اما مخالفت با فضای مجازی مخالفت با فضای مجازی است که اختیار آن در دست آمریکا است.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: فضای مجازی امریکایی قتلگاه دین، اخلاق قتلگاه و شرف است و دشمن به دنبال این است که این فضا قتلگاه نظام نیز باشد.

وی با بیان اینکه برخی نا فهم‌ها از نظام گذشته و امروز در مصاحبه با رسانه‌های خارجی مسئله مشروطیت و جمهوریت را مطرح می‌کنند، ادامه داد: اگر مرحوم آخوند خراسانی می‌توانست نظام اسلامی را برپا کند حتماً برپا می‌کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه این‌هایی که ایده مشروطیت را مطرح کرده‌اند با امام (ره) مخالف هستند، تاکید کرد: عنوان کرد: مطرح کنندگان این ایده ضد ولایت فقیه و برانداز هستند.

وی گفت: نظام اسلامی امانت شهدا و امام است و همه باور داریم تا اخرین نفس و قطره خون پای این نظام اسلامی ایستاده‌ایم.

آیت الله خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخی از عوامل گرانی‌ها و مشکلات معیشتی توسط دشمن در جنگ ترکیبی خلق شده است، اضافه کرد: آنچه دشمن را شکست داده ایستادگی و همراهی مردم با نظام است.

ناامید کردن مردم با انتقاد متفاوت است

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال نا امیدسازی مردم است، تاکید کرد: انتقاد کردن نسبت به مشکلات با نا امیدکردن مردم متفاوت است.

امام جمعه موقت تهران گفت: عده‌ای تلاش می‌کنند تفکر «ما نمی توانیم» را در جامعهه نهادینه کنند تا مردم به کنار بکشند اما تا امروز توانسته‌ایم دشمن را شکست دهیم.

وی در پایان با بیان اینکه سرمایه این نظام خون پاک شهیدان است و اخلاص و فداکاری این شهیدان نخواهد گذاشت که این نظام آسیب ببیند، یادآور شد: این یادواره‌های شهید بیعت مجدد با شهدا و خانواده‌های آنان است و ان شالله این بیعت بیعتی ناگسستنی است.