به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند شنبه شب در نشست با فرماندار شهرستان جم، خاطر نشان کرد: تعامل مطلوبی بین بنیاد مسکن و بانک‌های عامل در زمینه اعطای تسهیلات برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی وجود دارد.

وی گفت: ۱۸۸ طرح هادی روستایی با اعتبار هزار و ۴۱۴ میلیارد ریال در استان بوشهر در حال اجرا است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر در خصوص آغاز عملیات اجرایی ۵۰۰ واحد مسکونی محرومین استان بوشهر تصریح کرد: این واحدها بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت است که برای هر واحد مسکونی مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان و جمعاً ۱۷۵ میلیارد تومان به صورت تسهیلات پرداخت می‌شود.

برومند، از افتتاح ۷۵۰ واحد مسکونی از محل تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی در دهه حساب ۱۰۰ امام و سالروز تأسیس بنیاد مسکن در سال جاری خبر داد و افزود: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در دهه حساب ۱۰۰ امام (ره) سال آینده پنج هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی شامل چهار هزار و ۱۰۰ واحد مسکن روستایی و هزار و ۵۰۰ واحد مسکن شهری افتتاح و به بهره‌برداری خواهیم رساند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر در ادامه ضمن ارائه گزارش مختصری از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده، در خصوص طرح نهضت ملی مسکن و برنامه‌های پیش‌روی بنیاد مسکن را تشریح کرد.

فرماندار شهرستان جم نیز در این نشست ضمن تأکید بر همکاری و هم افزایی بیشتر مجموعه فرمانداری و بنیاد مسکن در اجرای پروژه‌های ملی نهضت مسکن، به بیان دیدگاه‌ها خود و نیازهای شهرستان پرداخت و خواستار تسریع در اجرای این پروژه‌ها شد.

سید محمد احمدپور، بنیاد مسکن را یکی از نهادهای انقلابی و یادگار بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران دانست و خواستار اجرای طرح هادی، بهسازی معابر در روستاها بخصوص روستاهای محروم این شهرستان شد و ابراز امیدواری کرد با تعامل و همراهی، شاهد تحقق اهداف مجموعه بنیاد مسکن در این شهرستان خواهیم بود.

وی، ضمن تقدیر از خدمات ارزشمند این نهاد انقلابی به برخی مشکلات روستاهای این شهرستان اشاره کرد و گفت: با جلب مشارکت مردمی در عمران روستاها و ایجاد زمینه‌های مناسب توسعه‌ای، ایمن سازی سکونت گاه‌ها و مقاوم سازی مسکن و تعامل ویژه با دستگاه‌های مرتبط می‌توان خدمات بیشتر و بهتر به روستاییان ارائه داد و پس از این نیز ما تلاش خواهیم کرد تعامل بیشتری با این نهاد انقلابی برای پیشبرد اهداف و رفع مشکلات محرومین جامعه داشته باشیم.