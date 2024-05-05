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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۸:۴۴

ایجاد مهارت و کمک به شعار سال هدف اصلی دانشگاه علمی و کاربردی

ایجاد مهارت و کمک به شعار سال هدف اصلی دانشگاه علمی و کاربردی

شهرکرد-رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی چهارمحال و بختیاری گفت: یکی از وظایف اصلی ما ایجاد مهارت و کمک به شعار سال است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آقابابایی در مراسم بزرگداشت مقام شامخ معلم که در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان برگزار شد ضمن تبریک روز معلم به همه اساتید دانشگاه و معلمین سراسر کشور و با تقدیر و تشکر از تلاش اساتید در طول یک سال گذشته اظهار کرد: مدرسان در تربیت مؤثر و کارآمد مدیران راهبردی می‌توانند مؤثر باشند.

وی با اشاره به آیات قرآنی بیان داشت: اولین معلم و تربیت کننده انسان، خداوند تبارک و تعالی بوده و سپس پیامبران الهی و ائمه اطهار صلوات الله علیهم این وظیفه را به عهده داشته‌اند.

آقابابائی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی در تربیت و تعلیم افراد ماهر و کارآفرین عنوان کرد: یکی از وظایف اصلی ما ایجاد مهارت و کمک به شعار سال در استان و تربیت افراد ماهر که بتوانند برای جهش تولید و رفع بیکاری مؤثر واقع شوند می‌باشد.

وی برنامه‌های دانشگاه در سال جاری را تشریح و مهمترین برنامه‌های سال جاری را تضمین اشتغال برای پذیرفته شدگان برخی از دوره‌ها، نظارت هوشمند و بازنگری برنامه‌های درسی اعلام کرد.

در پایان این مراسم از اساتید تقدیر شد.

کد مطلب 6096781

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