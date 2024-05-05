ایجاد مهارت و کمک به شعار سال هدف اصلی دانشگاه علمی و کاربردی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آقابابایی در مراسم بزرگداشت مقام شامخ معلم که در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان برگزار شد ضمن تبریک روز معلم به همه اساتید دانشگاه و معلمین سراسر کشور و با تقدیر و تشکر از تلاش اساتید در طول یک سال گذشته اظهار کرد: مدرسان در تربیت مؤثر و کارآمد مدیران راهبردی می‌توانند مؤثر باشند.

وی با اشاره به آیات قرآنی بیان داشت: اولین معلم و تربیت کننده انسان، خداوند تبارک و تعالی بوده و سپس پیامبران الهی و ائمه اطهار صلوات الله علیهم این وظیفه را به عهده داشته‌اند.

آقابابائی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رسالت دانشگاه جامع علمی کاربردی در تربیت و تعلیم افراد ماهر و کارآفرین عنوان کرد: یکی از وظایف اصلی ما ایجاد مهارت و کمک به شعار سال در استان و تربیت افراد ماهر که بتوانند برای جهش تولید و رفع بیکاری مؤثر واقع شوند می‌باشد.

وی برنامه‌های دانشگاه در سال جاری را تشریح و مهمترین برنامه‌های سال جاری را تضمین اشتغال برای پذیرفته شدگان برخی از دوره‌ها، نظارت هوشمند و بازنگری برنامه‌های درسی اعلام کرد.

در پایان این مراسم از اساتید تقدیر شد.