به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی پیش از ظهر یکشنبه در نطق پیش از دستور صد و سی و یکمین جلسه علنی شورا با گرامیداشت روز معلم اظهار کرد: معلمان بر گردن همه ما و آحاد جامعه حق دارند، ان شاء الله بتوانیم قدردان زحمات و تلاشهای آنها باشیم، چراکه اعتلای فرهنگ جامعه از مسیر معلمی است.
وی با تسلیت شهادت امام صادق (ع) افزود: این امام همام فرمودهاند در برابر کسی که از او دانش میآموزید فروتن باشید. امیدواریم بتوانیم به همه فرمایشهای ائمه اطهار از جمله این حدیث مهم عامل باشیم.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با گرامیداشت روز کارگر گفت: کارگران نقش ویژهای در اعتلای اقتصاد و تولید کشور دارند. رهبر معظم انقلاب نیز با تاکید بر همین موضوع سال را نامگذاری کردهاند. امیدواریم با دست توانای کارگران عزیز، روز به روز شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم.
وی با اشاره به تقدیر از معلمان و اساتید برتر در صحن علنی شورا بیان کرد: امروز به نمایندگی از جمع کثیری از معلمان پرتلاش و زحمتکش از تعدادی از پیشکسوتان عرصه تعلیم و تربیت و چند معلم فداکار تجلیل صورت گرفت.
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