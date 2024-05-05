۱۳۵ پرونده تخلف حوزه دامپزشکی در استان سمنان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا حسینی پیش از ظهر یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران به میزبانی سالن جلسات اداره کل دامپزشکی استان سمنان ضمن بیان اینکه طی سال گذشته ۱۳۵ فقره پرونده تخلف حوزههای مختلف دامپزشکی در استان تشکیل شد، ابراز داشت: هدف از این نظارت و بازرسیها برخورد با عوامل تهدید سلامت جامعه است.
وی ضمن بیان اینکه بهداشت فرآوردههای دامی از جمله خط قرمزهای این اداره کل است، افزود: با تخلفاتی که سلامت مردم را به خطر بیندازد برابر قانون با آنها برخورد صورت خواهد گرفت.
مدیرکل دامپزشکی استان سمنان ضمن بیان اینکه از تعداد پروندههای تخلف ۳۵ مورد به دادسرا و دادگاه ارجاع یافت، ابراز داشت: قطعاً به منظور پیشگیری از تخلفات انجام نظارت و بازرسی توسط کارشناسان دامپزشکی در دست اقدام است.
حسینی ضمن بیان اینکه ۹۳ پرونده تخلف مورد رسیدگی قرار گرفته است، تصریح کرد: هفت پرونده نیز به دایره تخلفات صنفی و حرفهای شاغلان ارجاع داده شدند.
وی بابیان اینکه طی سال جاری این نظارتها مستمر ادامه دارد، افزود: تشکیل پروندههای حقوقی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل آن حاکی از رشد پنج درصد است.
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