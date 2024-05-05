گزارش روزانه بورس ۱۶ اردیبهشت؛ افت ۵ هزار واحدی شاخص کل

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) با افت ۵۱۸۵.۹۲ واحدی به ۲,۲۵۹,۷۳۱.۳۶ واحد رسید.

از تغییر شاخص‌های دیگر بورس می‌توان به رشد ۱۹۲.۹ واحدی شاخص کل هم‌وزن اشاره کرد.

همچنین حجم معاملات امروز ۸.۳۸۵ میلیارد سهم بود که طی ۳۰۴,۹۵۵ معامله دادوستد شد و ارزش کل این معاملات نیز به ۴۷,۴۸۵.۶۸۵ میلیارد ریال رسید.

ارزش کل بازار بورس نیز بالغ بر ۷۸,۰۵۳,۱۴۴.۴۶۶ میلیارد ریال شد.

شاخص کل فرا بورس ایران هم امروز با ۷ واحد افزایش، در ارتفاع ۲۵ هزار و ۲۰۱ واحد ایستاد. معامله گران در فرا بورس حدود ۳ میلیارد و ۶۶۰ میلیون سهم و اوراق مالی با انجام ۱۵۰ هزار معامله دادوستد کردند.

نمادهای آریا، توسن و غصینو بیشترین اثر مثبت و نمادهای مادیرا، وهور، سپیدار و بپاس بیشترین اثر منفی را بر شاخص فرا بورس داشتند.