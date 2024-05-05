به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه (۱۴ اردیبهشت ماه)، یک زن سوئدی در میدان شهر مالمو سوئد به قرآن کریم توهین کرد. این فرد موهن، همان زنی است که هفته گذشته و در نزدیکی استکهلم به قرآن کریم اهانت کرده بود. در ویدئوی منتشر شده، نشان داده می‌شود که این زن با حفاظت کامل پلیس سوئد دست به این اقدام موهن می‌زند و مسلمانان نیز در حالی که پرچم فلسطین به دست دارند، علیه او شعار داده و از مقدسات اسلامی دفاع می‌کنند.

به دنبال این اقدام موهن، «روبرت بگلریان نماینده مسیحیان ارمنی اصفهان و جنوب ایران»، «همایون سامه یح نجف آبادی نماینده کلیمیان ایران»، «اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان ایران»، «آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی تهران و شمال ایران» و «شارلی انویه تکیه نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی ایران»، نمایندگان اقلیت‌های دینی مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کردند:

«اهانت به قرآن کریم، اقدام ضد اندیشه، ضد اخلاق و ضد بشری مدعیان آزادی بیان در اهانت به قرآن کریم که تحت حمایت استکبار جهانی، رژیم غاصب صهیونیستی و ایادی غرب در کشور سوئد که با حمایت مقامات این کشور انجام می‌شود، یک جنایت فرهنگی است.

مقامات سوئدی که مسبب ایجاد این جنایت بوده‌اند باید از این قبیل اقدامات علیه مقدسات اسلامی و بشری دست برداشته و با عذرخواهی از تمام مسلمانان و موحدان، جهان درصدد جبران آن برآیند.

اهانت به قرآن، هتک فضیلت انسانیت و اخلاق است و دولت سوئد در این اقدام شرم آمیز، آزادی بیان را به مسلخ برد. تکرار زنجیره‌ای این اهانتها در کشورهای غربی، نشانه برنامه ریزی‌های پنهان جریان‌های ضد دینی در اسلام ستیزی است، که این نشان از استیصال غرب و کارنامه سیاه خود که نشان از اسلام هراسی در آن مثل روز روشن بوده که طبعاً اقدامات دین ستیز و جنون آمیز با شعارهایی همچون آزادی بیان، پرده از صورت کریه و دستان ناپاک مستکبرین عالم برداشته و ضمیر شیطانی آنان را رسوا کرده و در آینده نیز خواهد کرد.

ما نمایندگان ادیان الهی در مجلس شورای اسلامی ایران این اقدام جنایتکارانه هتک حرمت به قرآن کریم را محکوم می‌کنیم و نیز نفرت و انزجار خود را از این تصمیم شوم و عمل کوردلانه اعلام کرده و اقدام قاطعانه تمام نهادهای بین‌المللی در تقابل با این گونه رفتارهای مذبوحانه و جریحه‌دار کردن عواطف برادران و خواهران مسلمان را خواستاریم و از همه آزادی‌خواهان جهان می‌خواهیم در کنار مسلمانان با سیاست پلید توهین به همه مقدسات و نفرت پراکنی مقابله کنند.»