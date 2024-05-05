به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر اسماعیلی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: راهپیمایی بزرگ خانوادگی در بوشهر در حمایت از خانواده و فرهنگ عفاف و حجاب برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جزئیات برگزاری این برنامه ابراز داشت: این برنامه با حضور خانواده‌های بوشهری و برپایی موکب‌های مردمی روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ساعت ۱۷:۳۰ از میدان المپیک به طرف میدان شهید «رئیسعلی دلواری» به همت ستاد مردمی بوشهری‌ها برگزار خواهد شد.

دبیر قرارگاه مردمی برنامه‌های فرهنگی بندر بوشهر با اشاره به اجرای طرح نور ابراز داشت: ۲۵ فروردین‌ماه، طرح پلیس برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی حوزه حجاب و عفاف با عنوان «طرح نور» در سراسر کشور به اجرا در آمد، به این مناسبت در راستای حمایت از نیروی خدوم انتظامی و حمایت از خانواده و فرهنگ عفاف و حجاب راهپیمایی بزرگ خانوادگی در شهر بوشهر برگزار می‌شود.