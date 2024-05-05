زمان قرعه کشی جام جهانی فوتسال اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مراسم قرعه کشی جام جهانی فوتسال ۲۰۲۴- ازبکستان روز یکشنبه ۲۶ می (۶ خردادماه) در شهر سمرقند برگزار خواهد شد.

این مسابقات با حضور ۲۴ تیم در شش گروه ۴ تیمی در شهرهای تاشکند، اندیجان و بخارا از ۱۴ سپتامبر تا ۶ اکتبر (۲۴ شهریور تا ۱۵ مهرماه) برگزار می‌شود.

مراحل آماده سازی برای اولین تورنمنت فیفا به میزبانی آسیای مرکزی ادامه دارد.

۲۴ تیم حاضر در مراسم قرعه کشی حضور خواهند داشت که در میدان تاریخی و دیدنی رجستان سمرقند - یک میراث جهانی یونسکو از سال ۲۰۰۱ به نمایش گذاشته می‌شود. پس از هنگ کنگ (۱۹۹۲)، چین تایپه (۲۰۰۴) و تایلند (۲۰۱۲)، ازبکستان چهارمین عضو AFC خواهد بود که میزبان جام جهانی فوتسال فیفا است.

لیست ۲۴ تیم جام جهانی فوتسال ازبکستان ۲۰۲۴ به شرح زیر است:

‌افغانستان، آنگولا، آرژانتین، برزیل، کاستاریکا، کرواسی، کوبا، فرانسه، گواتمالا، جمهوری اسلامی ایران، قزاقستان، لیبی، مراکش، هلند، جدید نیوزلند، پاناما، پاراگوئه، پرتغال، اسپانیا، تاجیکستان، تایلند، اوکراین، ازبکستان و ونزوئلا.