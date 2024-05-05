به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسنعلی اخلاقی ظهر یکشنبه در جلسه مناظره و پرسش و پاسخ که در سالن همایشهای نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: رسانه و مردم اگر در کنار نماینده مجلس باشند، بسیاری از مشکلات کشور برطرف خواهد شد.
داوطلب دوره دوم انتخابات مجلس شهر مشهد را به عنوان نماد تحولی در کل کشور دانست و گفت: مشهد چالشهای بسیاری دارد و آلودگی هوا نمونهای از آن است و با نهایت تأسف باید اعتراف کرد سال گذشته تنها ۲۶ روز هوای پاک داشتیم؛ از این رو اولین اولویت بنده هوای مشهد است و راههایی برای رساندن هوای پاک در گام اول از ۲۶ روز به ۱۲۰ روز خواهد بود.
وی به مشکلات و معضلات حوزه زیر ساخت اشاره کرد و گفت: سالیانه ۳۰ میلیون زائر داخلی و ۴ میلیون گردشگر خارجی به مشهد الرضا مشرف میشوند که برای زیر ساختها برای آن، برنامه دارم.
اخلاقی حاشیه نشینی و بافتهای فرسوده کنار حرم مطهر را نیز یک چالش جدی در شهر مشهد عنوان و حل آن را اولویت مهم دانست.
داوطلب دوره دوم انتخابات مجلس مسائل فراشهری چون مهاجرت و کم توجه در دولتهای گذشته به روستاییان عامل ایجاد حاشیه شهر برشمرد و افزود: عدم توزیع عادلانه امکانات در شهر باعث حاشیه شهر شده است. توزیع منابع ملی همراه با عدالت نکته کلیدی است که با پیگیری آن مشکل حاشیه شهر هم حل خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه مشکل کمبود آب نداریم، بلکه مشکل مدیریت آب را داریم، افزود: مشکل آب مشهد به سرعت قابل حل است و مجلس با نظارت قویتر میتواند مشکل را حل کند. انتقال آب از کلات به مشهد منطقی نیست و باید مسیر انتقال از دریای عمان رو پیش ببریم زیرا خود کلات هم در شرایط آبی مناسبی نیست.
اخلاقی با بیان اینکه خانواده مهمترین و در دسترس ترین نهاد اجتماعی است، افزود: سیاستهای کلی خانواده سال ۱۳۹۳ در ۱۴ بند بیان شده است اما تا الان به علت مشکل نظارت به خوبی اجرا نشده است.
داوطلب دوره دوم انتخابات مجلس گفت: در بحث تعلق وام ازدواج مشکل نظارت داریم و گاهی مردم برای دریافت آن مشکل پیدا میکنند. تسهیل ازدواج را باید انجام بدهیم و دولت میتواند از محل بودجهای که مشخص شده است حداقل ۱۰۰ میلیون وام بلاعوض به زوجها بدهد.
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