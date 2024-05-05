به گزارش خبرنگار مهر، سیروس ابراهیمی امروز یکشنبه در حاشیه ستاد تنظیم بازار لرستان، کارگروه تنظیم بازار را یکی از کارگروه‌های مهم عنوان کرد و اظهار داشت: در این کارگروه معمولاً مسائل بازار، تولید، عرضه، مصرف، قیمت و نظارت مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه طبق آمار و مستندات سال گذشته در حوزه تولید محصولات کشاورزی در همه زیر بخش‌ها رشد خوبی داشته‌ایم، گفت: تولید مرغ، تخم‌مرغ، گندم و دیگر محصولات کشاورزی در استان رشد خوبی داشته است و امیدواریم این روند امسال هم ادامه داشته باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان، عنوان کرد: یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم تولید گوشت مرغ بیش از نیاز استان است که باید به دیگر استان‌ها صادر شود، چالش بعدی ۱۰ درصد ارزش‌افزوده است که محل اختلاف سازمان جهاد کشاورزی و امور مالیاتی است که باید بررسی شود.

ابراهیمی با اشاره به اینکه یکی از مصوبات امروز جلسه تنظیم بازار تحویل سبوس گندم به دامداران بود، گفت: کارخانجاتی که به تعهد خود در خصوص تحویل سبوس گندم به دامداران عمل نکنند سهمیه گندم آنها قطع می‌شود.