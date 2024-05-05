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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۴۹

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث فرهنگی کردستان خبر داد؛

دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در قروه

دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در قروه

سنندج_فرمانده یگان‌حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از دستگیری سه نفر حفار غیرمجاز در یکی از روستاهای شهرستان قروه پس از حفر گودالی به عمق ١٥ متر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا زارعی عصر یکشنبه در گفت‌وگوبا خبرنگاران اظهار کرد: برابر گزارش واصله به اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سنندج مبنی بر حفاری غیرمجاز در منزل شخصی یکی از روستاهای شهرستان قروه بررسی‌ها و تحقیقات در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده یگان‌حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: با همراهی فرماندهی انتظامی بخش سریش‌آباد قروه، سرپرست اداره میراث‌فرهنگی قروه و یگان شهرستان و پس از بازدید از منزل شخصی، ٣ نفر با هویت بومی شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه از متهمان یک دستگاه خودرو کشف و ضبط شد، افزود: متهمان اقدام به حفر یک چاله به عرض ٢ متر و عمق ١٥ متر به قصد کشف اشیای تاریخی کرده بودند.

سرهنگ زارعی عنوان کرد: پرونده قضائی عوامل دستگیر شده تشکیل و این موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.

فرمانده یگان‌حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان یادآور شد: شهروندان در صورت اطلاع از فعالیت‌های غیرمجاز افراد سودجو و سوداگران آثار تاریخی، مراتب را در اسرع وقت به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان فرماندهی یگان حفاظت شماره تلفن ٠٨٧٣٣١٧٨٨٥٥ گزارش و ما را در حفاظت از این سرمایه ملی یاری نمایند.

کد مطلب 6097611

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