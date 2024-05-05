دستگیری ۳ حفار غیرمجاز در قروه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا زارعی عصر یکشنبه در گفت‌وگوبا خبرنگاران اظهار کرد: برابر گزارش واصله به اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سنندج مبنی بر حفاری غیرمجاز در منزل شخصی یکی از روستاهای شهرستان قروه بررسی‌ها و تحقیقات در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده یگان‌حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان اظهار کرد: با همراهی فرماندهی انتظامی بخش سریش‌آباد قروه، سرپرست اداره میراث‌فرهنگی قروه و یگان شهرستان و پس از بازدید از منزل شخصی، ٣ نفر با هویت بومی شناسایی و دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه از متهمان یک دستگاه خودرو کشف و ضبط شد، افزود: متهمان اقدام به حفر یک چاله به عرض ٢ متر و عمق ١٥ متر به قصد کشف اشیای تاریخی کرده بودند.

سرهنگ زارعی عنوان کرد: پرونده قضائی عوامل دستگیر شده تشکیل و این موضوع از طریق مراجع قانونی در حال پیگیری است.

فرمانده یگان‌حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان یادآور شد: شهروندان در صورت اطلاع از فعالیت‌های غیرمجاز افراد سودجو و سوداگران آثار تاریخی، مراتب را در اسرع وقت به اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان فرماندهی یگان حفاظت شماره تلفن ٠٨٧٣٣١٧٨٨٥٥ گزارش و ما را در حفاظت از این سرمایه ملی یاری نمایند.

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