وقوع انفجار در کابل

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی طلوع در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که شهروندان در پایتخت افغانستان امروز یکشنبه از وقوع انفجار در شهر کابل خبر میدهند.
بر اساس اعلام این رسانه، منابع آگاه در این خصوص میگویند که این انفجار حوالی ساعت ۱۹:۵۰ دقیقه یکشنبه شب در نزدیکی شهرک آریا در حوزه دهم امنیتی شهر کابل رخ داده است.
از تلفات و خسارات احتمالی این رویداد جزئیاتی در دست نیست.
دولت موقت طالبان در افغانستان نیز تا کنون در این باره بیانیهای صادر نکرده است.
برخی رسانهها اعلام کردند که وزارت کشور دولت موقت طالبان نیز نزدیک این منطقه دارای ساختمان است.
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