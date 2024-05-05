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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۰:۳۳

نزدیک ساختمان وزارت کشور طالبان رخ داد؛

وقوع انفجار در کابل

وقوع انفجار در کابل

رسانه‌ها از وقوع یک انفجار در حوزه دهم امنیتی شهر کابل و نزدیک ساختمان وزارت کشور دولت موقت طالبان در افغانستان خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی طلوع در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که شهروندان در پایتخت افغانستان امروز یکشنبه از وقوع انفجار در شهر کابل خبر می‌دهند.

بر اساس اعلام این رسانه، منابع آگاه در این خصوص می‌گویند که این انفجار حوالی ساعت ۱۹:۵۰ دقیقه یکشنبه شب در نزدیکی شهرک آریا در حوزه دهم امنیتی شهر کابل رخ داده است.

از تلفات و خسارات احتمالی این رویداد جزئیاتی در دست نیست.

دولت موقت طالبان در افغانستان نیز تا کنون در این باره بیانیه‌ای صادر نکرده است.

برخی رسانه‌ها اعلام کردند که وزارت کشور دولت موقت طالبان نیز نزدیک این منطقه دارای ساختمان است.

کد مطلب 6097618

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    نظرات

    • ممد IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      10 3
      پاسخ
      خدارو شکر هیج اسیبی ندیدن مجاهدین دولت امارت اسلامی مردم مهم نیست هر چه شود زن بچه کودک فقط دولت امارت خش نیوفته که همسایه ها نگران میشود
    • ثنا AU ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      7 2
      پاسخ
      نظری ندارم
      • ناشناس IR ۱۸:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
        2 2
        کار خود طالبان است چون تروریست بین المللی است یا کار داعش است که سگ زرد برادر شغال است یکی شون مسولیت دارند ویکی شون ماموریت در افغانستان
    • IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      2 4
      پاسخ
      خدا را شکر کسی آسیب ندیده
    • RO ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۹
      3 0
      پاسخ
      به امید روزی که نسل این یزید صفتان نابود شود

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