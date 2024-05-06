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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۱۶

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان:

۲ هزار مددجوی کمیته امداد زنجان از خدمات پزشکی بهره مند شدند

۲ هزار مددجوی کمیته امداد زنجان از خدمات پزشکی بهره مند شدند

زنجان- مدیرکل کمیته امداد استان زنجان با اشاره به بهره مندی ۲ هزار مددجوی کمیته امداد از خدمات پزشکی گفت: کمیته امداد برای ارایه این خدمات ۶ میلیارد ریال هزینه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله صالحی با ارائه گزارشی از فعالیت گروه جهادی الکفیل در زنجان اظهار کرد: ارائه خدمات پزشکی توسط با محوریت کمیته امداد؛ هماهنگی گروه جهادی حاج عبداله والی کمیته امداد به عنوان بانی اصلی و همراهی تنگاتنگ ورزش و جوانان انجام شد.

وی با اشاره به اینکه خدمات در قالب پزشکی و دندانپزشکی و بینایی سنجی و عینک و سایر خدمات تخصصی و اعصاب ارائه شد، اضافه کرد: حدود ۲ هزار خدمت در این مدت ارائه شد.

مدیرکل کمیته امداد استان زنجان افزود: هزینه کمیته امداد برای بحث ارائه خدمات دندانپزشکی و عینک قریب به ۶ میلیارد ریال بود.

صالحی همچنین با قدردانی از همکاری مراکز نیکوکاری در اجرای این طرح گفت: خوشبختانه مثل همیشه مراکز نیکوکاری در اجرای این طرح پای کار بودند.

وی ادامه داد: در کنار ارائه این خدمات غرفه‌های مشاوره برای ارائه مشاوره‌های شغلی، مشاوره خانواده از طریق کلینیک رز، مشاوره گروهی از طریق بسیج حقوقدانان و وکلای همکار کمیته امداد انجام و غرفه حجاب و عفاف نیز دایر شد.

کد مطلب 6097810

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