خودروهای خارجی قاچاق ۷۰۰ میلیاردی در آب های استان بوشهر توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله خسروی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با رصد و اشرافیت اطلاعاتی و اقدامات هدفمند عملیاتی یک فروند شناور حامل خودروهای خارجی قاچاق توقیف شد.

وی افزود: از این شناور ۲ خودروی خارجی تویوتا لندکروز توقیف و ۲ نفر به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر تصریح کرد: بر اساس نظر کارشناسان مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد شد.

وی ضمن تقدیر از همکاری مرزنشینان گفت: برخورد قاطع و جدی با قاچاقچیان کالا و ارز نظام اقتصاد داخلی را پویا و متعادل می‌سازد و مرزبانان استان با تعامل دستگاه قضائی با پدیده قاچاق برخورد قاطعانه خواهند کرد.