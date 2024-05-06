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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۰۶

فرمانده مرزبانی استان بوشهر:

خودروهای خارجی قاچاق ۷۰۰ میلیاردی در آب های استان بوشهر توقیف شد

خودروهای خارجی قاچاق ۷۰۰ میلیاردی در آب های استان بوشهر توقیف شد

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر گفت: خودروهای خارجی قاچاق ۷۰۰ میلیاردی در آب های استان بوشهر توقیف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله خسروی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با رصد و اشرافیت اطلاعاتی و اقدامات هدفمند عملیاتی یک فروند شناور حامل خودروهای خارجی قاچاق توقیف شد.

وی افزود: از این شناور ۲ خودروی خارجی تویوتا لندکروز توقیف و ۲ نفر به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر تصریح کرد: بر اساس نظر کارشناسان مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال برآورد شد.

وی ضمن تقدیر از همکاری مرزنشینان گفت: برخورد قاطع و جدی با قاچاقچیان کالا و ارز نظام اقتصاد داخلی را پویا و متعادل می‌سازد و مرزبانان استان با تعامل دستگاه قضائی با پدیده قاچاق برخورد قاطعانه خواهند کرد.

کد مطلب 6098074

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    نظرات

    • US ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
      1 0
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      با پول همه چی حل میشه گور پدر اونی ک مصرف میکنه امار سرطان م روزبروز بالاتر میره
    • محسن IR ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
      1 0
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      خودرو خارجی قاچاق.‌..شبیه جک میمونه

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