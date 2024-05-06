سکاندار هیات اسکی اصفهان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی رئیس هیأت اسکی استان اصفهان ظهر دوشنبه با حضور عباس نظریان رئیس فدراسیون، جواد محمدی مدیرکل ورزش و جوانان و دیگر اعضای مجمع در تالار اجتماعات سرای ورزشکاران برگزار شد که در نهایت محمود یسلیانی ریاست هیئت را به دست گرفت.

در این مجمع وجیهه مطهری و محمود یسلیانی ثبت‌نام کرده بودند که وجیهه مطهری انصراف خود را اعلام کرد.

محمود یسلیانی پس از رأی گیری از ۱۵ رأی مأخوذه ۱۳ رأی کسب و برای چهارسال آینده به عنوان رئیس هیئت اسکی انتخاب شد.

همچنین وجیهه مطهری به عنوان نایب رئیس هیأت، عبدالرضا اسفنانی به عنوان خزانه دار و فرشته جلالی، عبدالرضا سپیانی و علیرضا بهزادیان فر به عنوان عضو هیئت رئیسه انتخاب شدند.

جواد محمدی، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در این مجمع، اظهار کرد: در چند سال اخیر رشته اسکی در سطح کشور و استان شاهد اتفاقات خوبی بود. با همکاری فدراسیون و هیئت استان اصفهان، با دریافت گواهی بین‌المللی، پیست اسکی فریدون‌شهر بین‌المللی شد. شرایط خدماتی و امکانات پیست فریدون‌شهر، بهبود چشم‌گیری داشته و امیدواریم که این روند رو به رشد ادامه دار باشد.

وی افزود: روند توسعه و رشد اسکی استان با همدلی و هم‌افزایی ادامه خواهد داشت. باید در کنار توسعه اسکی روی برف، توسعه همه رشته‌های زیرمجموعه این هیئت به ویژه اسکی روی چمن را هم در دستور کار قرار دهیم. امسال اسکی روی یخ در بخش دختران اولین مقام بین‌المللی ورزش کشور را به دست آوردند. روزهای درخشانی در انتظار این رشته است.