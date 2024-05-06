مردم ملایر با دید باز و منطق در انتخابات شرکت خواهند کرد

سرهنگ علی اصغر فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: انتخابات در شهرستان ملایر مانند سایر شهرستانها و استان های مختلف در ۱۱ اسفندماه با مشارکت بسیار خوبی و آمار ۴۳ درصد برگزار شد که نسبت به دوره قبل ۷ درصد افزایش داشته است.

وی با توجه به اینکه ملایر دو نماینده برای مجلس انتخاب می‌کند افزود: آقای آزادیخواه به عنوان یک نماینده با بالایی ۲۰ درصد مشخص شد اما برای گزینه دوم دو نفر از کاندیداها به دور دوم راه پیدا کردند که با رقابت سالم یک نفر دیگر به مجلس انتخاب خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه ملایر ادامه داد: ما از مردم شهرستان ملایر انتظار داریم مانند دوره قبل در انتخابات با دید باز، منطق و حساسیت نماینده خود را انتخاب کنند، حضور نماینده توانمند با تخصص مناسب جهت حضور در مجلس می‌تواند در آبادانی شهر و در حقیقت کشور مؤثر باشد.

فارسی با اشاره به اینکه تصمیماتی که نمایندگان در مجلس می‌گیرند تصمیمات کشوری است افزود: از این جهت کل کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند و هر چه توان مدیریت، علمی و مخصوصاً در کمیسیون‌های که این افراد شرکت می‌کنند بالا باشد می‌توانند در بحث آبادی و آبادانی شهر ما و کشور ما تأثیر بسزایی بگذارند و باعث تقویت اقدامات فرهنگی و مقابله با هجمه‌های دشمن باشند.

وی یادآور شد: نمایندگان مجلس می‌توانند با اقدامات جهادی که انجام می‌دهند خنثی کننده نقشه‌های دشمن شوند و از این جهت انتخاب مردم حائز اهمیت است و با دقت کاری کنند که در عرصه مجلس شورای اسلامی که امام خمینی فرمودند مجلس در رأس امور است این مجلس بتواند در رأس امور قرار بگیرد و با حمایت از دولت و تبعیت از ولایت فقیه بتوانند اقدامات و تصمیمات مؤثری در کشور داشته باشند.

فرمانده سپاه ناحیه ملایر عنوان کرد: ما با تمام قوا برای برگزاری یک انتخابات سالم و بدون تخلف پای کار هستیم و در این زمینه از ظرفیت بسیج برای تأمین امنیت و مقابله با تخلفاتی که احتمال مطرح شدن دارد برخورد خواهد شد و به دنبال این هستیم از رأی مردم صیانت شود.

وی گفت: مسئولین شورای تأمین جلسات متعددی داشتند که همه باهم به صورت متحد مبنی بر انتخابات سالم پای کار ایستاده‌اند و یک انتخابات خوب باشکوه و سالم را برگزار خواهیم کرد و نتیجه آن حضور یک نماینده توانمند در عرصه مجلس اسلامی برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب اسلامی خواهد بود.