به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «گلبهار» از نمایشنامه‌های برگزیده جشنواره ملی رضوی در کرمانشاه به روی صحنه می‌رود.

نویسنده و کارگردان این نمایش هاشم پورمحمدی از هنرمندان کرمانشاهی است که با بازی ناهید حسینی، علی گودینی، محمد بیگ محمدی، داریوش شیخی و محمد حسین معبدی نمایش را به روی صحنه برده است.

در این نمایش مهدی اسدی تبار با عنوان دستیار کارگردان، پرستو قیطرانی با عنوان مدیرتولید و هماهنگی، کوثر موسوی با عنوان منشی صحنه، اجرای نور و موسیقی و نسترن رستمی با عنوان روابط عمومی و تبلیغات کمک خواهند کرد.

این نمایش از ۱۶ اردیبهشت الی ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۸ کرمانشاه در پلاتو کارگاه نمایش تالار انتظار واقع در میدان آزادگان اجرا خواهد شد.