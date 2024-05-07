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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۳

نمایش «گلبهار» در کرمانشاه به روی صحنه می‌رود

نمایش «گلبهار» در کرمانشاه به روی صحنه می‌رود

کرمانشاه- نمایش «گلبهار» از نمایشنامه های برگزیده جشنواره ملی رضوی در کرمانشاه به روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «گلبهار» از نمایشنامه‌های برگزیده جشنواره ملی رضوی در کرمانشاه به روی صحنه می‌رود.

نویسنده و کارگردان این نمایش هاشم پورمحمدی از هنرمندان کرمانشاهی است که با بازی ناهید حسینی، علی گودینی، محمد بیگ محمدی، داریوش شیخی و محمد حسین معبدی نمایش را به روی صحنه برده است.

در این نمایش مهدی اسدی تبار با عنوان دستیار کارگردان، پرستو قیطرانی با عنوان مدیرتولید و هماهنگی، کوثر موسوی با عنوان منشی صحنه، اجرای نور و موسیقی و نسترن رستمی با عنوان روابط عمومی و تبلیغات کمک خواهند کرد.

این نمایش از ۱۶ اردیبهشت الی ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۸ کرمانشاه در پلاتو کارگاه نمایش تالار انتظار واقع در میدان آزادگان اجرا خواهد شد.

کد مطلب 6098972

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