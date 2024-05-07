به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «گلبهار» از نمایشنامههای برگزیده جشنواره ملی رضوی در کرمانشاه به روی صحنه میرود.
نویسنده و کارگردان این نمایش هاشم پورمحمدی از هنرمندان کرمانشاهی است که با بازی ناهید حسینی، علی گودینی، محمد بیگ محمدی، داریوش شیخی و محمد حسین معبدی نمایش را به روی صحنه برده است.
در این نمایش مهدی اسدی تبار با عنوان دستیار کارگردان، پرستو قیطرانی با عنوان مدیرتولید و هماهنگی، کوثر موسوی با عنوان منشی صحنه، اجرای نور و موسیقی و نسترن رستمی با عنوان روابط عمومی و تبلیغات کمک خواهند کرد.
این نمایش از ۱۶ اردیبهشت الی ۲۶ اردیبهشت ساعت ۱۸ کرمانشاه در پلاتو کارگاه نمایش تالار انتظار واقع در میدان آزادگان اجرا خواهد شد.
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