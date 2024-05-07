سرکوب اعتراضات حمایت از فلسطین در دانشگاه آمستردام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داچنیوز، یورش پلیس ضد شورش هلند به محل تحصن دانشجویان حامی فلسطین در محوطه دانشگاه آمستردام، به بازداشت ۱۲۵ دانشجو منجر شد.
برپایی چادرهای اعتراضی در محوطه دانشگاه آمستردام به تبعیت از اعتراضات مشابه در دانشگاههای آمریکا و انگلیس، دیروز شدت گرفت. با این حال، پلیس ضد شورش، معاونت دادستانی عمومی و شورای شهر آمستردام تصمیم به مداخله و متفرق کردن و سرکوب معترضان گرفتند.
براساس اعلام رسانههای محلی، پلیس ضد شورش از حدود ساعت ۳ بامداد به دانشگاه وارد شد و این اعتراضات را که در همبستگی با غزه و محکومیت رژیم صهیونیستی برپا شده است حدود دو ساعت بعد سرکوب کرد. گفته میشود پلیس برای ورود به محل برپایی چادرها، با بیل مکانیکی از موانع دستساز دانشجویان عبور کرده است.
همچنین در ویدئوهای منتشرشده در فضای مجازی گروهی حدود ۱۰ نفره و نقابدار به معترضان حملهور میشوند و با چوبدستی آنها را مورد ضرب و جرح قرار میدهند.
روبرت دایکرافت، وزیر آموزش و پرورش هلند در بیانیهای کوتاه ضمن ابراز تاسف از ورود و مداخله «اجباری» پلیس به محوطه دانشگاه نوشت: بین مراکز بحث و گفتمان، دانشگاهها سرآمد هستند. شما میتوانید نارضایتی و احساسات خود را بروز دهید اما این کار باید در کمال امنیت و آرامش همگان انجام شود.
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