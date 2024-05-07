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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۰:۰۴

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان:

روان‌سازی در مرزها منجر به افزایش صادرات به افغانستان خواهد شد

روان‌سازی در مرزها منجر به افزایش صادرات به افغانستان خواهد شد

مشهد- نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفت: روان‌سازی و ساماندهی در مرزهای مشترک با افغانستان می‌تواند منجر به توسعه روابط تجاری دو کشور شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کاظمی قمی ظهر سه شنبه در حاشیه نشست مشترک با استاندار خراسان رضوی، معاونین استانداران خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و دیگر بازیگران مرز که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پیگیری روند فعالیت‌هایی که در حوزه روان‌سازی و تسهیل در مرزهای مشترک با افغانستان صورت می‌گیرد، می‌تواند منجر به توسعه روابط تجاری دو کشور شود.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان ادامه داد: این نشست‌ها با توجه به اینکه در استان‌های همجوار با مرز افغانستان برگزار می‌شود به همکاری‌های بین استانی کمک می‌کند و هر چقدر این همکاری‌ها افزایش یابد، قاچاق مواد مخدر کاهش، اشتغالزایی و تثبیت مرزنشینان افزایش پیدا خواهد کرد.

وی گفت: اتخاذ رویه‌های یکسان در مرزها روند مثبتی را طی می‌کند و باعث می‌شود همه دستگاه‌هایی که در مرز هستند در یک چهارچوب هم‌افزا و هماهنگ باشند.

کاظمی قمی عنوان کرد: با توجه به همدلی خوبی که بین دستگاه‌های بازیگر مرز به وجود آمده و زمینه‌هایی که فراهم شده فضای خوبی در توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری و سرمایه‌گذاری ایجاد شده است.

کد مطلب 6099823

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