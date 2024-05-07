تعهد و تقوای سیاسی از شاخصه های نماینده در تراز انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدزمان رضایی شامگاه سه‌شنبه در جمع خبرنگاران شهرستان با بیان اینکه انتخابات یکی از تاثیرگذارترین مباحث در موضوع نظام اسلامی و کشور است، بر اهمیت انتخاب درست و کارآمد و در تراز انقلاب اسلامی تأکید کرد و از جمله شاخصه‌های نماینده تراز انقلاب اسلامی از دید امامین انقلاب را تعهد، تخصص و تقوای سیاسی برشمرد.

امام جمعه شهر زیراب با اذعان بر اینکه تعهد یعنی فرد در همه اصول زندگی‌اش دستورات قرآن حاکم باشد، به ضرورت شناخت نماینده مجلس به شرع اسلام اشاره کرد و توضیح داد: وقتی می‌گوئیم مجلس شورای اسلامی، این قید اسلامی بودن برای مجلس یعنی نماینده باید نسبت به مسائل دینی و شرعی آگاهی لازم را دارا باشد و دیگر اینکه، نمایندگان مجلس، نماینده مردم مسلمان و معنقدی هستند که برای حاکمیت اسلام و شرع مقدس اسلام هر چه داشتنه‌اند، از مال وجان، همه را فدا کردند.

وی با اشاره به سخنان رهبری مبنی بر تخصص نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: این افراد در جایگاه نماینده مجلس به عنوان یک الگو معرفی می‌شوند و باید در یک یا چند حوزه دارای تخصص بوده و صاحب نظر باشند؛ چراکه نگاه آنها باید ملی و حتی جهانی باشد.

حجت الاسلام رضایی مهم‌ترین گام برای موفقیت در این زمینه را تقوای سیاسی برشمرد و آن را موجب عاقبت بخیری فرد در دنیا و اخرت دانست و افزود: تمام کسانی که به مقام شهادت رسیدند، ابتدا تقوای سیاسی داشتند و مقدمه تقوای سیاسی، تقوای فردی است.

وی یکی از بزرگ‌ترین خلاءها را همین مسئله تقوای سیاسی عنوان کرد و در رابطه با معنای تقوای سیاسی گفت: یعنی فرد آرمان‌های شریعت و انقلاب اسلامی را بر همه چیز حتی جایگاه و آبرو خویش مقدم بدارد.

امام جمعه شهر زیراب با تأکید بر اینکه نمایندگان مجلس باید تابع محض ولایت فقیه باشند، ولی فقیه را دیده‌بان انقلاب، نظام و اسلام دانست و گفت: تبعیت از ولی فقیه در تمام موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر آحاد جامعه واجب است؛ بویژه بر کسانی که مسئولیت دارند و نمایندگان مجلس در این زمینه باید از هر جهت الگو باشند و با توجه به فرمایشات حضرت آقا مبنی بر اینکه نمایندگان حق دخالت در عزل و نصب مسئولان را ندارند، نمایندگان نیز باید تابع محض باشند.

وی در رابطه با شفافیت مالی نمایندگان گفت: تمام اموال نمایندگان مجلس و فرزندانش باید قبل و بعد از چهار سال رصد و اعلام شود چراکه این مسئولیت بسیار حساس است و نباید با کسی تعارف داشت و همه بدانند مجلس محل درآمد نیست بلکه محل تلاش و خدمت به مردم است.

این مسئول یک معیار برای نماینده مجلس را تقوای سیاسی و عدم بداخلاقی در تبلیغات عنوان کرد و گفت: اگر فردی تقوای سیاسی نداشته باشد و در زمان انتخابات بداخلاقی کند، همین نقطه آغاز انحراف اوست.