به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا فخاری در جلسه ستاد انتخابات استان تهران که با حضور سید عباس جوهری، رئیس ستاد انتخابات استان و فرمانداران و سایر اعضای ستاد در استانداری تهران برگزار شد، با اشاره به اینکه در مرحله دوم انتخابات با شرایط جدیدی روبرو هستیم، اظهار کرد: ضروری است که از موقعیت «وعده صادق» و برتری راهبردی نظام اسلامی در دنیا بهره بگیریم و مشارکت حداکثری مردم را به عنوان سرمایه‌های اجتماعی به سمع و نظر دنیا برسانیم.

استاندار تهران با تاکید بر امیدآفرینی و تداوم پاسخگویی به مردم، گفت: مسؤولان تلاش کنند در این زمینه رضایت حداکثری مردم را کسب کنند.

فخاری با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیکی در حوزه انتخابیه تهران، عنوان کرد: صدا و سیما و رسانه‌های جمعی و اصحاب رسانه همگی بکوشند تا مزیت‌های برگزاری این نوع از انتخابات که یک حرکت نو، جدید و جذاب است به خوبی تبیین شود. وی با تاکید بر اینکه از رأی گیری الکترونیک باید به عنوان کاری جدید در جهت سلامت انتخابات یاد شود، گفت: موقعیت رأی گیری به واسطه این صندوق‌ها بسیار محافظ و بدون دسترسی غیر می‌باشد و ضروری است که موضوع حفظ کامل اطلاعات با شرایط قانونی را برای همه مردم بازگو کنیم.

استاندار تهران در ادامه با بیان اینکه موضوع رقابت در آستانه انتخابات به حداکثر سازی رأی کمک زیادی می‌کند، اظهار کرد: باید بدانیم که حتی با یک رأی سرنوشت انتخابات را تغییر می‌دهد و صحنه انتخابات باید برای رقابت سالم باشد.

فخاری خطاب به فرمانداران و همه مسؤولان ستاد انتخابات استان تهران، گفت: با توجه به اینکه صحنه رقابت با حاشیه‌هایی همراه خواهد بود، مهم است که در این زمینه مواظبت‌های لازم صورت بگیرد.

استاندار تهران برگزاری دور اول انتخابات مجلس در استان تهران را توأم با کنترل مناسب و برآوردهای صحیح دانست و گفت: برای دور دوم نیز توصیه ویژه این است که کار انتخابات با همان حساسیت دنبال و فضای انتخابات پرشور و سالم و نوع رفتارها نسبت به دور اول تغییر نداشته باشد و در نهایت با نظارت کامل و درست از رأی مردم صیانت شود.

وی با اشاره به نوع جدید برگزاری انتخابات بیان کرد: در حوزه صندوق‌های سیار با وجود چالش حمل و نقل باید تلاش بر حداکثر سازی مشارکت باشد تا دامنه کسانی که می‌خواهند رأی بدهند افزایش یابد.

فخاری امنیت عام را در برگزاری انتخابات بسیار مهم دانست و افزود: تضمین امنیت قابل قبول برای انتخابات باید صورت بگیرد و ضروری است که این اطمینان به مردم داده شود که از آرای مردم، صیانت صد در صدی به عمل می‌آید.

استاندار تهران بر ضرورت گستردگی حوزه اطلاع رسانی تاکید کرد و افزود: باید از ظرفیت اطلاع رسانی استفاده کنیم و نامزدهای انتخاباتی نیز با حضور در موقعیت‌های مختلف و دفاع از برنامه‌هایشان تنور انتخابات را گرم‌تر کنند.