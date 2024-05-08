همایش بزرگ روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر به مناسبت هفته هلال احمر و با شعار محوری «با مشارکت شما؛ سربلندیم» در سالن همایش‌های نورالرضا برگزار شد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعی از سفرا، مسؤولی، لشکری و کشوری، امدادگران و داوطلبان در این مراسم حضور دارند.

کمک ۱۷۰ میلیاردی مردمی ایرانیان به مردم غزه

یعقوب سلیمانی دبیر کل جمعیت هلال احمر در این مراسم اظهار داشت: هفته هلال احمر سالروز تأسیس صلیب سرخ و امروز یک صد و دومین سال تشکیل هلال احمر ایران است.

وی افزود: بیش از ۷ ماه است که علیرغم کنوانسیون‌های بین‌المللی مردم غزه به شهادت می‌رسند. امسال هفته هلال‌احمر به لحاظ کیفی و کمی متفاوت است و امید، مودت، اخلاق مداری، نشاط، مردم داری از ویژگی شاخص هلال احمری‌ها در برنامه‌ها است.

سلیمانی با اشاره به فعالیت ۳ میلیون داوطلب در کشور اعلام کرد: تا امروز با نگاه بشردوستانه و داوطلبانه حدود ۱۷۰ میلیارد تومان کمک مردمی ایرانیان به مردم غزه بوده است.

سلیمانی گفت: همچنین ۶۷ میلیارد کمک نقدی و غیرنقدی در سیل‌های اخیر کشور خودمان توسط مردم به هلال احمر اهدا شد و این‌ها همه نگاه فداکاری است و باید ترویج داده شود.

دبیر کل جمعیت هلال احمر ادامه داد: با همت و تلاش شما داوطلبان در همه حوادث و اتفاقات سربلند عمل خواهیم کرد. امروز مشارکت مردم در امور هلال احمر بی بدیل است و این امر باید توسعه یابد.

سلیمانی با اشاره به عملیات نجات یسنا دختر گلستانی گفت: مجموعه ما باید چابک تر شود اما باید مشارکت تخصصی مردم را غنا ببخشیم تا در برنامه‌های مردم محور از آنها در جهت نجات جان افراد استفاده کنیم، همانند عملیات نجات یسنا که یک فرد با وسیله شخصی به کمک هلال آمد و توانست دخترک را به آغوش مادرش باز گرداند.