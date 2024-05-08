استقرار۱۷۹ شعبه اخذ رای در شمیرانات پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مبارکی، بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی شمیرانات استقرار ۱۷۹ شعبه پیش بینی شده است.

مبارکی گفت: ۲۶ صندوق ثابت و ۸ صندوق سیار در لواسان، ۲۷ صندوق ثابت و یک صندوق سیار در رودبار قصران و ۱۲۶ شعبه ثابت و سه شعبه سیار در بخش مرکزی شمیرانات مستقر خواهد بود.

معاون سیاسی انتظامی فرماندار شمیرانات با بیان اینکه طبق دستور وزارت کشور در این مرحله ۳۰ درصد از تعداد شعب اخذ رأی در شهرستان شمیرانات کاهش یافته است عنوان کرد: به این ترتیب که شعبی که در مرحله اول دارای کمتر از ۱۵۰ رأی بوده اند دیگر شعبه اخذ رأی نخواهند بود، همچنین شعبی که دارای یک و دو صندوق بوده اند نیز کم شده اند.

وی بیان کرد: پادگان جوادالائمه شمیرانات شلوغ ترین و پرتراکم ترین شعبه اخذ رأی است و تعداد صندوق‌های بیشتری در این شعبه مستقر خواهد بود.

مبارکی از استقرار صندوق در بیمارستان‌ها و زندان اوین نیز خبر داد.

وی اظهار کرد: عوامل اجرایی برگزاری انتخابات دور دوم بیش از ۱۰ ساعت آموزش دیده اند.