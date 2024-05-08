۵۴ درصد اراضی کشاورزی کشور حدنگاری شد

حسن بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در حاشیه سفر به گرمسار، با بیان اینکه ۹۹.۵ درصد از اراضی طبیعی و انفال کشورمان صاحب سند شده است، ابراز کرد: پهنه‌ای به وسعت بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار در سراسر کشور خوشبختانه امروز دارای سند است.

وی با بیان اینکه در حوزه کشاورزی به مرز صدور سند مالکیت برای ۵۴ درصد اراضی رسیده‌ایم، افزود: بیش از هشت میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی کشورمان تاکنون حدنگاری شده است.

رئیس سازمان اسناد و املاک با اشاره به شعار سال جاری یعنی جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: تمام صنعتگران در شهرک‌های صنعتی شهرستان گرمسار دارای سند شدند.

بابایی با بیان اینکه تمام واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی استان سمنان نیز دارای سند مالکیت هستند، افزود: در حاشیه سفر امروز به گرمسار همچنین پنج روستای این شهرستان نیز دارای سند شدند تا مالکیت آنها نیز تثبیت شود.

وی با بیان اینکه در حوزه کشاورزی در شهرستان گرمسار شاهد جهش خوبی در صدور اسناد هستیم، تاکید کرد: بیش از ۵۰ درصد اراضی کشاورزی و زراعی شهرستان گرمسار دارای سند مالکیت هستند.

رئیس ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: یکی از مشکلات گرمسار، فرسودگی ساختمان و تجهیزات واحد ثبت اسناد است که دستورات لازم را صادر کرده‌ایم که از طریق اعتبارات عمرانی سازمان، مکان جدیدی در گرمسار برای واحد ثبتی احداث شود.