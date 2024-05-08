به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی بعد از ظهر چهارشنبه اهدای اسناد مالکیت به کارخانه‌های صنعتی و شرکت‌های دانش بنیان سمنان در دانشگاه سمنان، بر تاکید قوه قضائیه در زمینه صدور اسناد الکترونیکی و حد نگاری تاکید کرد و بیان کرد: صدور اسناد مالکیت از مهمترین مسائل تاکید شده در سند تحول در قوه قضائیه است.

وی با بیان اینکه تاکید ویژه ای از سوی ریاست قوه قضائیه در کشور به نسل سوم صدور اسناد مالکیت وجود دارد، افزود: در سیاست‌های برنامه هفتم توسعه تاکید شده که حدنگاری و تثبیت مالکیت در عرصه‌های زراعی و طبیعی باید ۱۰۰ درصد صورت گیرد و ما نیز این موضوع را مورد لحاظ قرار داده‌ایم.

رئیس سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور با اشاره به توفیق کسب شده در زمینه حدنگاری و با بیان اینکه ۹۹.۵ درصد اراضی ملی کشور دارای سند است، گفت: صدور سند دعاوی مرتبط با دستگاه قضائی و اختلافات را کاهش داده است.

بابایی با بیان اینکه سمنان یکی از استان‌های پیشرو در زمینه صدور اسناد مالکیت چه در زمینه اراضی ملی و چه خصوصی و کارخانه‌های صنعتی و اراضی کشاورزی و … است، افزود: ۷۰ درصد اراضی کشاورزی سمنان سند تک برگی دارند.

وی با اشاره به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و همچنین تولید دانش بنیان در کشور از سوی دولت و قوه قضائیه بیان کرد: طرحی پیشنهاد و مصوب شد که در آن اعیان ساختمان‌های احداثی در پارک‌های علم و فناوری دارای سند می‌شد خوشبختانه این طرح اجرایی و امروز در سمنان شاهد اهدای اسناد به این شرکت‌ها هستیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: این طرح اقدامی ارزشمند در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان است و آنها را هم به ادامه کار دلگرم می‌سازد.