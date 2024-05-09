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۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۰۸

رییس جمهور در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) قم حضور یافت

رییس جمهور در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) قم حضور یافت

قم- رییس جمهور در سفر به شهر مقدس قم در گلزار شهدای علی بن جعفر علیه السلام حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین «سید ابراهیم رئیسی» صبح پنج‌شنبه در گلزار شهدای علی بن جعفر (ع) در شهر مقدس قم حضور یافت.

رئیس جمهور ضمن قرائت فاتحه یاد و خاطره شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشت و برای آنان علو درجات مسئلت کرد.

حجت الاسلام رئیسی که سید محمد آقامیری استاندار قم با اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور وی را همراهی می‌کردند با حضور بر مزار شهیدان مهدی و مجید زین‌الدین، فاتحه‌ای برای این سرداران لشکر همیشه پیروز علی بن ابی طالب قم قرائت کرد.

آیت‌الله رئیسی همچنین با قرائت فاتحه بر مزار شهدای مدافع حرم، نام و یاد ایشان را گرامی داشت.

کد مطلب 6101068

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