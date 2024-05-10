مشارکت بالای مردم در انتخابات موجب تشکیل مجلس قوی تری خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح جمعه در حاشیه شرکت در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز در ۱۵ استان کشور و ۲۲ حوزه انتخابیه شاهد برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم که یکی از این حوزه‌ها حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در ۱۱ اسفند ماه و مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی از چهار حوزه انتخابیه خراسان جنوبی تکلیف سه حوزه انتخابیه مشخص شد و در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف کار به مرحله دوم رسید.

قناعت با بیان اینکه برای ستاد انتخابات از نظر اهمیت مرحله اول و دوم انتخابات تفاوتی ندارد، اظهار کرد: تمام کارها، مقدمات و ملزومات و پشتیبانی‌ها مانند مرحله اول انجام و کمیته‌های تخصصی ذیل ستاد انتخابات برگزار شد.

وی ادامه داد: در مرحله اول شاهد حضور پررنگ مردم خراسان جنوبی در پای صندوق‌های رأی علی رغم برودت هوا بودیم و خراسان جنوبی رتبه دوم کشوری را به دست آورد.

استاندار خراسان جنوبی افزود: مردم بیرجند، درمیان و خوسف نیز در این دوره مانند دوره اول پرشور و باشکوه در شعب اخذ رأی حاضر شوند و با مشارکت بالا حماسه دیگری را در تاریخ انقلاب خراسان جنوبی خلق کنند.

قناعت ادامه داد: هر چه درصد مشارکت مردم در انتخابات بالاتر باشد مجلس قوی‌تری تشکیل خواهد شد و یک مجلس قوی با پشتوانه بهتری مسائل و مشکلات را پیگیری خواهد کرد.