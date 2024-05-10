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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۲۵

استاندار خراسان جنوبی:

مشارکت بالای مردم در انتخابات موجب تشکیل مجلس قوی تری خواهد شد

مشارکت بالای مردم در انتخابات موجب تشکیل مجلس قوی تری خواهد شد

بیرجند-استاندار خراسان جنوبی گفت: هر چه درصد مشارکت مردم در انتخابات بالاتر باشد مجلس قوی‌تری تشکیل خواهد شد و یک مجلس قوی با پشتوانه بهتری مسائل و مشکلات را پیگیری خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح جمعه در حاشیه شرکت در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز در ۱۵ استان کشور و ۲۲ حوزه انتخابیه شاهد برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم که یکی از این حوزه‌ها حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف است.

استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در ۱۱ اسفند ماه و مرحله اول انتخابات مجلس شورای اسلامی از چهار حوزه انتخابیه خراسان جنوبی تکلیف سه حوزه انتخابیه مشخص شد و در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف کار به مرحله دوم رسید.

قناعت با بیان اینکه برای ستاد انتخابات از نظر اهمیت مرحله اول و دوم انتخابات تفاوتی ندارد، اظهار کرد: تمام کارها، مقدمات و ملزومات و پشتیبانی‌ها مانند مرحله اول انجام و کمیته‌های تخصصی ذیل ستاد انتخابات برگزار شد.

وی ادامه داد: در مرحله اول شاهد حضور پررنگ مردم خراسان جنوبی در پای صندوق‌های رأی علی رغم برودت هوا بودیم و خراسان جنوبی رتبه دوم کشوری را به دست آورد.

استاندار خراسان جنوبی افزود: مردم بیرجند، درمیان و خوسف نیز در این دوره مانند دوره اول پرشور و باشکوه در شعب اخذ رأی حاضر شوند و با مشارکت بالا حماسه دیگری را در تاریخ انقلاب خراسان جنوبی خلق کنند.

قناعت ادامه داد: هر چه درصد مشارکت مردم در انتخابات بالاتر باشد مجلس قوی‌تری تشکیل خواهد شد و یک مجلس قوی با پشتوانه بهتری مسائل و مشکلات را پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 6101912

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