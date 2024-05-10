به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی درویشی با حضور در شعبه اخذ رأی دبستان توحید خرم‌آباد در سخنانی، اظهار داشت: اهمیت وجود یک مجلس قوی و کارآمد بر کسی پوشیده نیست.

وی عنوان کرد: مهم‌ترین رکنی که می‌تواند مجلس قوی و کارآمد را سرکار بیاورد، حضور مردم است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با بیان اینکه تأکید مقام معظم رهبری نیز این بود که مردم با حضور در دور دوم انتخابات، کار را تمام کنند، گفت: مردم حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی فرصت را غنیمت بشمارند و با حضور خوب خود و انتخاب نمایندگان، پشتوانه خیلی خوبی برای تشکیل مجلس قوی و کارآمد باشند.