توقیف محموله ۴۶ تنی گاز مایع قاچاق در ایرانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا دلیری در تشریح این خبر، افزود: مأموران شهرستان ایرانشهر طی یک عملیات موفق با انجام اقدامات اطلاعاتی و در راستای طرح مقابله با کالاهای قاچاق در حین بازرسی خودروهای عبوری در ایست و بازرسی بخش بزمان به دو دستگاه کامیون کشنده حمل گاز مایع مشکوک و پس از اجرای فرامین ایست خودروها را متوقف کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران طی یک عملیات موفق به کشف ۴۶ تن گاز مایع قاچاق به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال و توقیف دو دستگاه تریلی و دستگیری دو متهم شدند.

این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: سرنشینان خودرو ابتدا با در دست داشتن مدارک جعلی اقدام به قانونی جلوه دادن بار را داشته که با ذکاوت و استعلام مأموران انتظامی شهرستان ایرانشهر مشخص شد بار غیرمجاز بوده که هر دو نفر به همراه خودرو مربوطه دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند.