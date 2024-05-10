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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۵۹

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد؛

توقیف محموله ۴۶ تنی گاز مایع قاچاق در ایرانشهر

توقیف محموله ۴۶ تنی گاز مایع قاچاق در ایرانشهر

زاهدان - جانشین فرمانده انتظامی سیستان وبلوچستان از کشف ۴۶ تن گاز مایع قاچاق توسط پرسنل انتظامی شهرستان ایرانشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ علیرضا دلیری در تشریح این خبر، افزود: مأموران شهرستان ایرانشهر طی یک عملیات موفق با انجام اقدامات اطلاعاتی و در راستای طرح مقابله با کالاهای قاچاق در حین بازرسی خودروهای عبوری در ایست و بازرسی بخش بزمان به دو دستگاه کامیون کشنده حمل گاز مایع مشکوک و پس از اجرای فرامین ایست خودروها را متوقف کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران طی یک عملیات موفق به کشف ۴۶ تن گاز مایع قاچاق به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال و توقیف دو دستگاه تریلی و دستگیری دو متهم شدند.

این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: سرنشینان خودرو ابتدا با در دست داشتن مدارک جعلی اقدام به قانونی جلوه دادن بار را داشته که با ذکاوت و استعلام مأموران انتظامی شهرستان ایرانشهر مشخص شد بار غیرمجاز بوده که هر دو نفر به همراه خودرو مربوطه دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند.

کد مطلب 6102170

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