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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۰۶

در کلاس ۶۵ سی‌سی؛

دختر اسفراینی قهرمان موتور کراس ایران شد

دختر اسفراینی قهرمان موتور کراس ایران شد

بجنورد_ دختر اسفراینی در کلاس ۶۵ سی‌سی قهرمان موتور کراس ایران شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های قهرمانی موتورکراس کشور در دو بخش زنان و مردان در پیست موتورسواری و اتومبیلرانی ورزشگاه غدیر اهواز آغاز شد.

نیایش قوتی دختر شایسته اسفراینی موفق شد در کلاس ۶۵ سی‌سی این رقابت‌ها قهرمان شود.

کد مطلب 6102189

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