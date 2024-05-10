دختر اسفراینی قهرمان موتور کراس ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای قهرمانی موتورکراس کشور در دو بخش زنان و مردان در پیست موتورسواری و اتومبیلرانی ورزشگاه غدیر اهواز آغاز شد.
نیایش قوتی دختر شایسته اسفراینی موفق شد در کلاس ۶۵ سیسی این رقابتها قهرمان شود.
بجنورد_ دختر اسفراینی در کلاس ۶۵ سیسی قهرمان موتور کراس ایران شد.
به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای قهرمانی موتورکراس کشور در دو بخش زنان و مردان در پیست موتورسواری و اتومبیلرانی ورزشگاه غدیر اهواز آغاز شد.
نیایش قوتی دختر شایسته اسفراینی موفق شد در کلاس ۶۵ سیسی این رقابتها قهرمان شود.
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