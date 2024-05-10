به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام علی ابراهیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سیریک ضمن تبریک ولادت سراسر نور حضرت معصومه سلام الله علیها و روز دختر، اظهار داشت: در عصر کنونی که کشورهای غربی در اوج بهره کشی از زنان و دختران تلاش می‌کنند و به دنبال قانونمند کردن ضد ارزش‌ها برای دیگر جوامع و فرهنگ‌ها هستند؛ توجه به جایگاه دختران در سخن و سیره حضرت معصومه (س) دارویی شفابخش در روزگار است.

وی با تاکید به مسئولین مبنی گرامیداشت مقام حقیقی دختران منطبق بر ارزش‌های نظام اسلامی، افزود: یکی از موضوعات مهم اجتماعی در جامعه امروز تبیین جایگاه و نقش دختر در عرصه خانواده و اجتماع است که عدم توجه به آن می‌تواند منجر به سردرگمی در جامعه شود از این رو همگان را توصیه می‌کنیم با گفتار و کردار خود جایگاه دختران را در جامعه به صورت حقیقی تبیین کنند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها را صاحب عصمتی خانوادگی دانست و گفت: الگوگیری از حضرت معصومه سلام الله علیها قطعاً راه‌های موفقیت برای دختران را هموارتر خواهد کرد.

خطیب جمعه سیریک با قدردانی از نیروی انتظامی به واسطه اجرای طرح نور افزود: اجرای طرح نور به خانواده‌ها کمک خواهد کرد که در حفظ کرامت اسلامی جامعه موفق‌تر باشند از این رو از مردم درخواست می‌کنیم که به نیروی انتظامی در اجرای این طرح کمک کنند.

حجت الاسلام ابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش به سالروز لغو امتیاز توتون و تنباکو با فتوای میرزای شیرازی اشاره کرد و گفت: تأثیر کلام و فتوای یک مرجع شیعه در فتوای یک خطی تحریم استعمال توتون و تنباکو به حدی بود که حتی دربار و نزدیکان شاه را نیز تحت تأثیر قرار که این حاصل جایگاه والای مرجعیت بین مردم است.