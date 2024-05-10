به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی اکبرپور در خطبه‌های نمازجمعه این هفته زاهدان، با اشاره به افزایش بی‌حجابی در جامعه افزود: مقام معظم رهبری بیان می‌کنند، شک نداریم این مورد شبیه خون دشمن است و حتماً باید کار فرهنگی کرد و حتماً برادران، پدران و مادران کار فرهنگی کنند و حوزه علمیه و غیره کار فرهنگی کنند.

وی با اشاره به کار ارشادی در زمینه حجاب و عفاف اظهار کرد: برخی موضع‌گیری می‌کنند و قرآن را زیر پا می‌گذارند و می‌گویند چرا سخت می‌گیرید، این افراد به دنبال منافع خود هستند.

وی اضافه کرد: کار فرهنگی ارشادی و برخورد سلبی در حوزه عفاف و حجاب لازم است و از ناجا صمیمانه تشکر و حمایت می‌کنیم، بنابراین امیدواریم دختران بتوانند خوش بدرخشند.

اکبرپور مطرح کرد: عملیات وعده صادق ضمن نمایش اقتدار و توانمندی‌های ایران اسلامی در حوزه نظامی و دفاعی، تأثیرات راهبردی در سطح منطقه و جهان داشت.

امام جمعه موقت زاهدان گفت: سالروز ولادت دختر پاک و عفیفه حضرت معصومه (س) این روز را به دختران ایران‌زمین و شیر زنان تبریک عرض می‌کنم، دختران ما باید با نگاه فاطمی الگوهای منحصربه‌فرد باشند.

امام‌جمعه موقت زاهدان تصریح کرد: نام حضرت معصومه (س)، فاطمه است و لقب معصومه از امام زمانش، امام رضا (ع) دریافت می‌کند، ایشان می‌فرمایند «هر کس حضرت معصومه (س) را زیارت کند ما را زیارت کرده و بهشت برای او واجب می‌شود».

وی با اشاره به ولایت‌مداری آن حضرت بیان کرد: در زمانی که امام رضا (ع) به‌اجبار وارد ایران و خراسان شدند، حضرت معصومه (س) به عشق امام رضا (ع) برای همراهی امام زمان خود، در آن زمان با پیمودن مسیر طولانی به ایران آمدند.

اکبرپور عصمت، شرافت و ولایت‌مداری حضرت معصومه (س) را از مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی آن حضرت عنوان کرد و افزود: دختران امروز، مادران فردا هستند، بنابراین در مقابل تهاجم دشمن باید مقابله کرد و نباید به مسیری برویم که خلاف حضرت معصومه (س) باشد، متأسفانه امروز جامعه ما به ناهنجاری بدحجابی و شل حجابی و بی‌حجاب گرفتار شده است.