به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده ظهر امروز در خطبه‌های نماز عبادی و سیاسی جمعه در بندرعباس ضمن تبریک ولادت سراسر نور حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و روز دختر، تبیین شخصیت بزرگوار را راهی برای صیانت از دختران در برابر هجمه‌های تمدن غرب دانست و گفت: اسلام الگوهایی متعالی برای دختران در نظر گرفته است که اگر آن‌ها به عنوان اسوه برای دختران و بانوان جامعه تعریف شوند بسیاری از تهدیدهای موجود در این حوزه به فرصت تبدیل خواهند شد.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته گرامیداشت هلال احمر خواستار مشارکت و عضویت جوانان استان در کانون‌های این جمعیت شد و گفت: امدادگران جمعیت هلال‌احمر در تمام حوادث در خط مقدم کمک به مردم بوده‌اند و ذخایری مبارک برای کشور به شمار می‌آیند از این رو مسئولان امر وظیفه دارند با تقویت این نهاد مقدس راه خدمتگزاری به مردم را هموارتر کنند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، با اشاره به اجرای طرح سراسری نور توسط نیروی انتظامی در کشور، گفت: برای موضوعات فرهنگی در کشور حدود ۳۲ دستگاه فرهنگی وجود دارد اما وقتی عملکرد سنجی می‌کنیم، می‌بینیم که امروز در کف میدان مبارزه با عملی ضد فرهنگ به نام کشف حجاب نیروی انتظامی تنها پای کار ایستاده است.

وی با تذکر به دستگاه‌های فرهنگی عنوان‌کرد: همه باید سهم خود را در جلوگیری از بی‌حجابی و تقویت بنیان‌های اعتقادی جامعه ایفا کنند؛ ترویج حجاب نیاز به عزمی همگانی دارد و همه باید پای کار بیایند.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده با تاکید بر لزوم تعریف پیوست فرهنگی برای همه حرکات و فعالیت‌ها گفت: دیگر هیچ شک و شبهه‌ای در برنامه‌ریزی دشمنان جهت حجاب زدایی از دختران و بانوان جامعه وجود ندارد؛ بدانید و آگاه باشید که استکبار جهانی به دنبال خدشه دار کردن قداست زن و مادر در جامعه اسلامی است چرا که این جایگاه در اعتلا و توفیق جامعه نقشی تمام کننده دارد و آنها هم می‌خواهند آن را هدف قرار دهند.

نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به برخی القائات در جامعه مبنی بر تقدم امنیت بر فرهنگ گفت: هیچ امنیتی بالاتر از امنیت روح و روان مردم در جامعه وجود ندارد و بی حجابی این ساحت از امنیت را تهدید می‌کند از این رو باید محکم در این میدان ایستاد.