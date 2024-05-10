به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، پس از استقبال مخاطبان از فصل اول سریال انیمیشن «با بابام»، به کارگردانی زینب سادات بدری که نوروز ۱۴۰۳ روی آنتن شبکه پویا رفت، مجموعه کتاب‌های «با بابام» به قلم امیررضا مافی توسط انتشارات مهرک آماده شده است و در نمایشگاه کتاب تهران ۱۴۰۳ رونمایی می‌شود.

بدین ترتیب ۵ جلد از مجموعه کتاب‌های «با بابام» با عناوین «پرواز»، «شهربازی»، «زیارت»، «غذای رنگی» و «باغ بستنی» همزمان با روز دختر در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

قصه‌های این مجموعه کتاب برگرفته از فصل اول انیمیشن «با بابام» است که با تصویرسازی زینب سادات بدری منتشر شده و قرار است جلدهای بیشتری از این مجموعه نیز در دسترس خردسالان قرار بگیرد.

همچنین مرکز انیمیشن سوره ساخت فصل دوم این سریال انیمیشن را به تهیه‌کنندگی فاطمه سادات ابوترابی در ۲۶ قسمت در دست تولید دارد تا در آینده‌ای نزدیک برای علاقه‌مندان عرضه کند.

توزیع همزمان سریال انیمیشن و کتاب‌های مرتبط آن در ایران اتفاقی جدید است و مرکز انیمیشن سوره و نشر مهرک با همراهی یکدیگر در حال رقم زدن چنین تجربه‌ای هستند.