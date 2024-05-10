قطع روابط اقتصادی ترکیه با اسراییل از دستاوردهای مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد باقری ارومی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با بیان برکات ماه ذیقعده و تبریک ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر اظهار کرد: حضرت معصومه (س) در تغییر مسیر تمدن شیعه و مکتب اهل بیت (ع) نقش به سزایی ایفا کردند.

امام جمعه آستارا در تشریح بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با کارگزاران حج، تعیین نام «حج برائت» برای مناسک حج امسال را، نشانه اهمیت اهمیت مبارزه با دشمنان دین به خصوص اسرائیل غاصب و آمریکای جنایتکار در دوران حاضر دانست و افزود: مسأله غزه و جنایت‌های رژیم صهیونیستی با حمایت غربی‌ها در فلسطین باید در مراسم حج به گوش همه مسلمانان برسد.

وی با بیان اینکه این عنوان هم به معنای اخبار، یعنی خبر دادن از وضعیت حج امسال است، یعنی حال و هوای حج امسال حمایت از مردم مظلوم غزه و محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی خواهد بود و هم به معنی انشا است؛ یعنی مسلمانان به ویژه حاجیان کشورهای مقاومت باید فضای حج امسال را به فضای اعلام انزجار و نفرت از جنایات رژیم صهیونیستی تبدیل کنند.

حجت الاسلام باقری ارومی، شکل گیری گروه مقاومت «سرایا الاشتر» در بحرین و مشارکت آنان در حملات بر علیه رژیم صهیونیستی را نشانه رشد و رویش جریان مقاومت در فضای بسته و خفقان کشور بحرین دانست و گفت: تلاش‌های غربی‌ها برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در قالب پیمان ابراهیم شکست خورده و بی اثر شده است.

وی قطع روابط اقتصادی ترکیه با رژیم خبیث و قطع کامل روابط دیپلماتیک کشور کلمبیا با صهیونیست‌ها را از دستاوردهای بزرگ مقاومت و ایستادگی و نشانه مظلومیت مردم غزه و آشکار شدن جنایات رژیم اشغالگر قدس دانست و ابراز امیدواری کرد کشور جعلی اسرائیل به زودی در انزوای کامل و نابودی قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام باقری با تأکید بر اهمیت مطالبه گری صحیح و درست در بیان مشکلات و معضلات و پیگیری قانونی از مسؤولان جهت برطرف ساختن مشکلات یا انجام دادن برخی برنامه‌ها، به نقش تأثیر گذار نهادهای فرهنگی به خصوص رسانه ملی و صدا و سیما در ارائه روش صحیح مطالبه گری اشاره کرد.

وی افزود به تازگی برنامه بسیار شایسته ای به نام «پاسخ» در زمینه مطالبه گری در سطح مسؤولان ارشد استان گیلان در شبکه استانی باران شروع به کار کرده و مشکلات اساسی استان و مردم شریف گیلان را مطرح می‌کند که جا دارد از مدیر کل صدا و سیمای استان گیلان و عوامل فرهیخته این برنامه صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم و امیدوارم این برنامه موجب شنیده شدن صدای مردم و حل مشکلات استان گیلان گردد.