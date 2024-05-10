محمدعلی زورآوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز (جمعه) تا عصر فردا، تقویت شرایط پایدار که منجر به افزایش نسبتاً محسوس دمای هوا می‌شود؛ مهمترین پدیده قابل ذکر در جو استان خواهد بود.

وی افزود: به دنبال این وضعیت، موجی ناپایدار از اواخر وقت شنبه تا سه شنبه، جو منطقه را تحت تأثیر گرفته، به تناوب سبب رگبارهای بهاری همراه با وزش باد و رعدوبرق در سطح استان می‌گردد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: بارش که در روزهای یکشنبه و دوشنبه از نمود بیشتری برخوردار خواهد بود؛ ممکن است در برخی نقاط با بارش تگرگ نیز همراه گردد.

وی ادامه داد: همچنین دمای هوا در روز یکشنبه تغییرات چندانی نداشته و در روزهای دوشنبه و سه شنبه به طور نسبی کاهش می‌یابد.